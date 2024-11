TORONTO, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Quel est l'avenir de l'industrie des produits alimentaires et des boissons en Amérique du Nord ? Dans le cadre de l'Étude 2024 sur le secteur alimentaire nord-américain réalisée par Richter, 125 cadres d'entreprises privées dans les secteurs de la fabrication alimentaire, de la distribution et de la vente en gros ont été invités à donner leur avis sur l'avenir du secteur. Les résultats révèlent des tendances en évolution, des défis émergents et d'importantes opportunités dans un paysage en constante évolution.

Réalisée sous forme d'enquête doublement anonyme, Richter a recueilli des informations sur les conditions macroéconomiques, les projections de croissance, les priorités stratégiques et les tendances opérationnelles qui définiront l'industrie des produits alimentaires et des boissons au cours des 1 à 3 prochaines années.

RÉSULTATS CLÉS :

Croissance : De manière écrasante, 89 % des participants à l'enquête prévoient une croissance au cours des 12 à 18 prochains mois, ce qui témoigne d'un optimisme continu dans le secteur malgré les incertitudes mondiales.

« Nous avons posé une grande variété de questions, allant des perspectives sur les marchés du travail aux futures perturbations des chaînes d'approvisionnement », explique Michael Black, associé chez Richter. « Les résultats de l'enquête dressent un portrait clair des priorités et des tendances en évolution de l'industrie, qui seront essentielles pour naviguer avec succès au cours des prochaines années. »

L'Étude 2024 sur le secteur alimentaire nord-américain de Richter offre des données inestimables sur l'état actuel et la trajectoire future de l'industrie alimentaire et des boissons en Amérique du Nord. Pour les résultats détaillés, consultez le rapport complet ici

