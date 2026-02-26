Le système d'élévation électrique VERTI 840 remporte l'or dans la catégorie Wellness Trailblazer, tandis que la quincaillerie décorative au design affirmé ATIPICA décroche l'argent dans la catégorie Style Statement--Cuisine

MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Quincaillerie Richelieu est fière d'annoncer qu'elle a remporté deux prix prestigieux dans le cadre du programme Best of KBIS, reconnu à l'échelle de l'industrie. Présentés lors du Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) du 17 au 19 février 2026 à Orlando, en Floride, ces honneurs soulignent le leadership de Richelieu à la fois en matière de design expressif et d'innovation porteuse de sens.

ATIPICA (Groupe CNW/Quincaillerie Richelieu Ltée) VERTI 840 (Groupe CNW/Quincaillerie Richelieu Ltée)

La collection audacieuse de quincaillerie décorative ATIPICA a reçu l'argent dans la catégorie Style Statement - Cuisine, tandis que le système motorisé révolutionnaire VERTI 840 pour armoires murales a remporté l'or dans la catégorie Wellness Trailblazer. Être primée à la fois pour le style et le bien-être souligne la capacité de Richelieu à marier esthétique et fonctionnalité, réaffirmant son engagement envers l'innovation, le design réfléchi et des solutions qui améliorent le quotidien.

Conçu pour mettre en lumière les esprits les plus audacieux et les innovations de produits les plus transformatrices dans l'univers de la cuisine et de la salle de bain, le concours Best of KBIS est décerné chaque année dans le cadre du KBIS, le plus grand et le plus prestigieux salon professionnel en Amérique du Nord consacré à tous les aspects du design de cuisine et de salle de bain. Évalué par un jury composé de professionnels estimés de l'industrie, incluant designers, architectes et experts produits, le programme récompense l'excellence dans sept catégories dynamiques, mettant en valeur le style, l'innovation, la fonctionnalité, le développement durable et le bien-être.

GRANBERG - VERTI 840 : Élever le bien-être grâce au design universel

Richelieu est particulièrement fière de sa reconnaissance Or dans la catégorie Wellness Trailblazer, qui reflète l'engagement profond de l'entreprise envers l'accessibilité et le design centré sur l'humain.

Développé par Granberg, fabricant européen reconnu de solutions accessibles pour la cuisine et les espaces de vie, le système motorisé VERTI 840 améliore le confort, l'efficacité et la qualité de vie, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite.

ATIPICA : Une signature sculpturale résolument atypique

Récipiendaire du prix Argent dans la catégorie Style Statement - Cuisine, ATIPICA est une collection de quincaillerie décorative au design affirmé qui joue audacieusement avec la texture, la géométrie et la couleur afin de créer un point focal saisissant. Conçue par Gianmarco Codato et Luciano Trevisiol, deux créateurs reconnus pour transformer les objets du quotidien en véritables signatures iconiques, ATIPICA est un hommage à tout ce qui refuse d'être ordinaire.

Ensemble, ces deux prix incarnent une philosophie de design forte : le design peut, et doit, être à la fois visuellement marquant et hautement fonctionnel. Avec ATIPICA et VERTI 840, Richelieu continue de façonner un avenir où style et bien-être ne sont pas des ambitions distinctes, mais des priorités parfaitement alignées.

PROFIL AU 30 NOVEMBRE 2025

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients, qui sont desservis par 119 centres en Amérique du Nord, dont 51 centres de distribution au Canada, 65 aux États-Unis et 3 centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM UNIGRAV Inc, qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

