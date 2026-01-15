10 acquisitions pour des ventes annuelles additionnelles de 100 millions $ 100e acquisition de l'histoire de Richelieu

Faits saillants du quatrième trimestre clos le 30 novembre 2025

Ventes de 510,9 millions $, en hausse de 7,3 %, dont 4,1 % de croissance interne et 3,2 % provenant des acquisitions.

de 510,9 millions $, en hausse de 7,3 %, dont 4,1 % de croissance interne et 3,2 % provenant des acquisitions. BAIIA de 59,2 millions $, en hausse de 9,1 % - marge BAIIA de 11,6 %.

de 59,2 millions $, en hausse de 9,1 % - marge BAIIA de 11,6 %. Résultat net attribuable aux actionnaires de 25,6 millions $ soit 0,46 $ par action diluée en hausse de 4,5 %.

de 25,6 millions $ soit 0,46 $ par action diluée en hausse de 4,5 %. Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de 68,7 millions $.

Année financière 2025

Ventes de 1,96 milliard $, en hausse de 7,2 %.

de 1,96 milliard $, en hausse de 7,2 %. BAIIA de 213,9 millions $, en hausse de 6,2 % - marge BAIIA de 10,9 %.

de 213,9 millions $, en hausse de 6,2 % - marge BAIIA de 10,9 %. Résultat net attribuable aux actionnaires de 85,8 millions $, soit 1,55 $ par action diluée en hausse de 1,3 %.

de 85,8 millions $, soit 1,55 $ par action diluée en hausse de 1,3 %. Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de 202,4 millions $.

de 202,4 millions $. Situation financière saine et solide au 30 novembre 2025 avec un fonds de roulement de 624,0 millions $ (ratio 3,3 : 1).

Acquisitions

Année financière 2025: 9 acquisitions (É.-U. et Canada), dont 3 au quatrième trimestre (Canada).

9 acquisitions (É.-U. et Canada), dont 3 au quatrième trimestre (Canada). Après le 30 novembre 2025 : acquisition de 3 centres de distribution (Portland, Seattle et Spokane) de McKillican American - la 10e acquisition depuis décembre 2024 et la 100e acquisition de l'histoire de Richelieu.

Augmentation de 2,2 % du dividende trimestriel , qui passe à 0,1566 $ par action pour le premier trimestre de 2026.

MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - (TSX: RCH) « Pour Richelieu, 2025 a été une année de croissance soutenue avec des ventes atteignant 1,96 milliard $. Nous avons conclu dix acquisitions en Amérique du Nord pour des ventes additionnelles annuelles de 100 millions $ dans les treize derniers mois, la dernière en date, conclue après la fin de l'exercice est aussi la 100e acquisition de l'histoire de Richelieu. Par ailleurs, nos résultats du 4e trimestre et des 12 mois témoignent de bonnes progressions dans nos segments de marché en Amérique du Nord. Nos opérations ont généré des flux de trésorerie de 68,7 millions $ au dernier trimestre, incluant une réduction des inventaires de 30 millions $ et pour les 12 mois des flux positifs de 202,4 millions $. Bénéficiant de notre bilan remarquable, de notre leadership et de l'expertise de l'équipe, nous continuerons de miser sur nos stratégies d'innovation et d'acquisition pour saisir les opportunités ainsi que pour contribuer à faire évoluer nos marchés et dynamiser la croissance », a mentionné Richard Lord, président et chef de la direction.

PRINCIPALES MARQUES DE COMMERCE (Groupe CNW/Quincaillerie Richelieu Ltée)

« Nous maintenons notre stratégie proactive de développement de marché et continuons d'investir dans la création de valeur à court et à long terme. Je suis particulièrement fier des acquisitions d'Ideal Security et de Klassen Bronze, qui viennent élargir notre portefeuille de marques privées, portant ce nombre à dix pour le segment des ventes aux détaillants et grandes surfaces de rénovation. Ces ajouts renforcent notre position dans ce segment stratégique et s'inscrivent pleinement dans notre approche « tout sous un même toit », au bénéfice de nos partenaires et de nos clients. Ils appuient également la croissance de nos marques privées et de nos produits exclusifs. À noter que nos marques privées et produits exclusifs destinés aux fabricants et aux détaillants constituent une proportion significative de nos ventes », a ajouté Richard Lord.

Trois acquisitions conclues au Canada au quatrième trimestre et une aux États-Unis après le 30 novembre 2025, soit la 10e acquisition depuis le 1er décembre 2024.

Le 2 septembre 2025, acquisition de Ideal Security, un distributeur canadien situé dans la grande région de Montréal, QC, dont les produits de quincaillerie spécialisée pour portes et fenêtres s'adressent au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation.

un distributeur canadien situé dans la grande région de Montréal, QC, dont les produits de quincaillerie spécialisée pour portes et fenêtres s'adressent au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation. Le 1 er octobre 2025, acquisition de Finmac Lumber , un distributeur de produits de bois spécialisés, situé à Winnipeg, MB, dans l'Ouest canadien.

octobre 2025, acquisition de , un distributeur de produits de bois spécialisés, situé à Winnipeg, MB, dans l'Ouest canadien. Le 29 octobre 2025, acquisition de Klassen Bronze , offrant une importante gamme de lettres, chiffres, boîtes aux lettres, affiches et clés de tout genre, destinée au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation.

, offrant une importante gamme de lettres, chiffres, boîtes aux lettres, affiches et clés de tout genre, destinée au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation. Le 12 décembre 2025, acquisition, auprès du distributeur de quincaillerie spécialisée et de matériaux McKillican American, de trois centres de distribution situés à Portland, OR, Seattle et Spokane, WA.

Nouvelles marques privées s'adressant au segment de marché de ventes aux détaillants et grandes surfaces de rénovation : avec les acquisitions d'Ideal Security et Klassen Bronze, Richelieu élargit son portefeuille de marques privées destinées au marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, portant le nombre total de marques privées à 10, et renforce ainsi sa position dans ce marché. Ces nouveaux développements s'inscrivent dans sa stratégie « tout sous un même toit » appuyée par ses centres de Calgary pour l'Ouest canadien, Kitchener pour l'Est du pays et Chicago pour les États-Unis.

Rappelons que six acquisitions ont été réalisées au cours des neuf premiers mois de l'année financière, dont deux ont été conclues au Canada, soit Mill Supply, N.-É. et Î.-P.-É, et Les Industries Camcoat, QC. Les quatre autres ont été conclues aux États-Unis, soit Darant Distributing, CO, Midwest Specialty Products, MN, Modulex Partition, NJ, ainsi que Rhoads & O'Hara Architectural Products, NJ.

ANALYSE DES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2025, COMPARATIVEMENT À CEUX DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2024

Ventes consolidées

Le tableau qui suit présente un aperçu des ventes des deux principaux marchés de Richelieu pour les exercices clos les 30 novembre 2025 et 2024 :

(en millions de $ sauf le taux de change) Exercices clos le 30 novembre ∆ % 2025 2024 Total Interne Acquisitions Consolidées 1 964,0 1 832,2 7,2 4,0 3,2 Fabricants 1 743,3 1 614,9 8,0 4,4 3,6 Détaillants 220,7 217,3 1,6 0,8 0,8 Canada 1 071,4 1 048,2 2,2 0,4 1,8 Fabricants 897,3 873,0 2,8 0,8 2,0 Détaillants 174,1 175,2 (0,6) (1,3) 0,7 États-Unis $US 637,5 574,9 10,9 5,0 5,9 Fabricants 604,2 544,0 11,1 5,9 5,2 Détaillants 33,3 30,9 7,8 6,7 1,1 États-Unis $CA 892,6 784,0 13,9



Taux de change moyen 1,400 1,364







Richelieu a réalisé des ventes consolidées de 1,96 milliard $, en hausse de 131,8 millions $ ou 7,2 % sur celles de l'exercice 2024, dont 3,2 % provenant des acquisitions et 4,0 % de la croissance interne. La croissance interne du marché des fabricants aux États-Unis a été appuyée par une hausse des prix de vente. Une partie de cette croissance interne provient d'ajustements de prix de vente mis en place pour refléter les tarifs douaniers, ce qui constitue essentiellement un transfert de coûts sans incidence sur la marge brute. En devise comparable à celle de l'exercice 2024, la hausse des ventes consolidées aurait été de 5,9 % pour l'exercice clos le 30 novembre 2025.

(en millions de dollars, sauf les données par action) Exercices clos le 30 novembre 2025 2024 ∆ % Ventes 1 964,0 1 832,2 7,2 Charges opérationnelles excluant les amortissements 1 750,1 1 630,8 7,3 BAIIA 213,9 201,4 6,2 Marge bénéficiaire BAIIA (%) 10,9 % 11,0 %

Amortissements des immobilisations corporelles et actifs afférents aux droits d'utilisation 65,0 58,1 11,7 Amortissement des immobilisations incorporelles 10,9 10,8 0,7 Frais financiers nets 14,3 11,7 23,1

90,2 80,6 11,9 Résultat avant impôts sur le résultat 123,7 120,8 2,4 Impôts sur le résultat 33,1 31,3 5,7 Résultat net 90,6 89,5 1,2







Résultat net attribuable aux :





Actionnaires de la Société 85,8 85,8 0,1 Participations ne donnant pas le contrôle 4,7 3,7 27,4







Résultat net par action attribuable aux actionnaires de la Société





De base 1,55 1,54 0,6 Dilué 1,55 1,53 1,3

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est chiffré à 213,9 millions $, en hausse de 12,5 millions $ ou 6,2 % sur celui de 2024. Cette progression découle principalement de la croissance des ventes. Par conséquent, la marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 10,9 %, comparativement à 11,0 % pour l'exercice 2024.

La dépense d'amortissement s'est élevée à 75,9 millions $ comparativement à 68,9 millions $ pour l'exercice de 2024, en hausse de 7,0 millions $ résultant principalement de l'augmentation des actifs afférents aux droits d'utilisation relatifs aux renouvellements de baux et aux acquisitions d'entreprises récentes. Les frais financiers nets se sont élevés à 14,3 millions $ contre 11,7 millions $, en hausse de 2,6 millions $ due à l'augmentation des obligations locatives. La charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 33,1 millions $, en hausse de 1,8 millions $ sur celle de l'exercice 2024.

Le résultat net montre une hausse de 1,2 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 85,8 millions $, en hausse de 0,1 % par rapport à celui de l'exercice 2024. Le résultat net par action a atteint 1,55 $ de base et dilué contre 1,54 $ de base et 1,53 $ dilué pour l'exercice 2024, en hausse de 0,6 % et de 1,3 % respectivement.

QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2025

Ventes consolidées

Le tableau qui suit présente un aperçu des ventes des deux principaux marchés de Richelieu pour les trimestres clos les 30 novembre 2025 et 2024 :

(en millions de dollars, sauf les taux de change) Trimestres clos le 30 novembre ∆ % 2025 2024 Total Interne Acquisitions Consolidées 510,9 476,2 7,3 4,1 3,2 Fabricants 459,9 421,7 9,1 5,9 3,2 Détaillants 51,0 54,5 (6,4) (9,5) 3,1 Canada 282,0 275,2 2,5 0,1 2,4 Fabricants 240,8 230,3 4,6 2,2 2,4 Détaillants 41,2 44,9 (8,2) (10,7) 2,5 États-Unis $US 164,1 146,1 12,3 8,1 4,2 Fabricants 157,0 139,1 12,9 8,8 4,1 Détaillants 7,1 7,0 1,4 (4,3) 5,7 États-Unis $CA 228,9 201,0 13,9



Taux de change moyen 1,395 1,376







Au quatrième trimestre, les ventes consolidées ont atteint 510,9 millions $, comparativement à 476,2 millions $ pour le trimestre correspondant de 2024, soit une hausse de 34,7 millions $ ou 7,3 %, dont 4,1 % provenant de la croissance interne et 3,2 % des acquisitions. La croissance interne du marché des fabricants aux États-Unis reflète en partie des ajustements de prix liés aux tarifs douaniers. En devise comparable à celle du quatrième trimestre de 2024, la hausse des ventes consolidées aurait été de 6,6 % pour le trimestre clos le 30 novembre 2025.

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est établi à 59,2 millions $ comparativement à 54,3 millions $ au quatrième trimestre de 2024, une hausse de 9,1 %. La marge brute est demeurée stable par rapport à celle de 2024 et la marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 11,6 % comparativement à 11,4 % pour le quatrième trimestre de 2024.

La dépense d'amortissement s'est élevée à 19,5 millions $ comparativement à 17,7 millions $ pour le quatrième trimestre de 2024, en hausse de 1,8 million $. Les frais financiers nets sont en hausse de 0,2 million $. La charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 9,7 millions $ comparativement à 8,2 millions $ au quatrième trimestre de 2024.

Le résultat net s'est établi à 26,8 millions $ en hausse de 5,7 % sur le trimestre correspondant de 2024. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a totalisé 25,6 millions $, en hausse de 4,8 % sur celui du quatrième trimestre de 2024. Le résultat net par action s'est établi à 0,46 $ de base et dilué, comparativement à 0,44 $ de base et dilué pour le quatrième trimestre de 2024, une hausse de 4,5 %.

Le résultat global s'est établi à 32,7 millions $, compte tenu d'un écart positif de 5,9 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis, comparativement à 37,2 millions $ pour le quatrième trimestre de 2024, compte tenu alors d'un écart positif de 11,8 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis.

Les flux de trésorerie ajustés liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) se sont établis à 48,3 millions $ ou 0,87 $ par action, comparativement à 43,0 millions $ ou 0,77 $ par action pour le quatrième trimestre de 2024, soit une hausse de 12,4 % résultant principalement de la hausse des résultats avant amortissements, frais financiers et impôts sur le résultat et des impôts différés. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a représenté un apport de fonds 20,4 millions $, reflétant la baisse des stocks de 30,1 millions $, alors que la variation des débiteurs, créditeurs et autres éléments ont requis des liquidités de 9,7 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont généré des fonds de 68,7 millions $, comparativement à 27,2 millions $ au quatrième trimestre de 2024.

Les activités de financement ont requis une sortie de fonds de 34,2 millions $ par rapport à 41,8 millions $ pour le quatrième trimestre de 2024, principalement en raison de rachats d'actions ordinaires moins élevés (12,6 millions $ effectués au cours du quatrième trimestre comparativement à un rachat de 20,1 millions $ effectué au trimestre correspondant de 2024).

Les activités d'investissement ont totalisé 23,3 millions $ au quatrième trimestre, dont 19,6 millions $ pour les acquisitions d'entreprises et 3,7 millions $ pour l'achat de divers équipements visant à maintenir et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

SITUATION FINANCIÈRE

en date du 30 novembre 2025

Analyse des principaux flux de trésorerie

(en millions de dollars) Exercices clos le 30 novembre 2025 2024 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) :



Activités opérationnelles 202,4 133,6 Activités de financement (104,4) (117,9) Activités d'investissement (62,3) (50,8) Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (0,8) (0,8) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et du découvert bancaire 34,9 (36,0) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets (découvert bancaire net) au début de la période (12,3) 23,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets (découvert bancaire net) à la fin de la période 22,6 (12,3)

Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles aux flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles :

(en millions de dollars) Exercices clos le 30 novembre 2025 2024 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 202,4 133,6 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (apport) (21,9) 32,1 Flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles 180,5 165,7

Activités opérationnelles

Les flux de trésorerie ajustés liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) ont atteint 180,5 millions $ ou 3,26 $ par action dilué, comparativement à 165,7 millions $ ou 2,95 $ par action dilué pour l'exercice 2024, soit une hausse de 8,9 % provenant principalement de la hausse des résultats avant amortissements, frais financiers et impôts sur le résultat et des impôts différés. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a représenté un apport de fonds de 21,9 millions $, reflétant principalement la diminution des stocks de 33,6 millions $, alors que les débiteurs, créditeurs et autres éléments ont requis des liquidités de 11,7 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont généré des fonds de 202,4 millions $, comparativement à un apport de fonds de 133,6 millions $ pour l'exercice 2024.

Activités de financement

Les activités de financement ont requis une sortie de fonds de 104,4 millions $ par rapport à 117,9 millions $ pour l'exercice 2024. La Société a effectué un remboursement de dette à long terme de 4,0 millions $, payé des obligations locatives de 48,7 millions $ et émis des actions pour 3,6 millions $, comparativement à un remboursement de dette à long terme de 3,2 millions $, un paiement d'obligations locatives de 41,1 millions $ et à l'émission d'actions de 3,4 millions $ en 2024. Les dividendes versés aux actionnaires de la Société ont totalisé 33,9 millions $ comparativement à 33,5 millions $ en 2024. La Société a aussi racheté des actions ordinaires pour un montant de 16,2 millions $ contre 38,7 million $ au cours de l'exercice 2024.

Activités d'investissement

Les activités d'investissement se sont chiffrées à 62,3 millions $, dont 47,1 millions $ pour les neufs acquisitions d'entreprises conclues au cours de l'année financière 2025 et 15,2 millions $ principalement pour l'achat d'équipement visant au maintien et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Analyse de la situation financière

(en millions de dollars, sauf les taux de change) Aux 30 novembre 2025 2024 ∆ % Actifs courants 896,1 901,8 (0,6) Actifs non courants 547,9 492,3 11,3 Total 1 444,0 1 394,1 3,6 Passifs courants 272,1 288,9 (5,8) Passifs non courants 207,2 176,2 17,6 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société 961,9 926,5 3,8 Participations ne donnant pas le contrôle 2,8 2,5 11,8 Total 1 444,0 1 394,1 3,6 Taux de change de la conversion d'une filiale aux États-Unis 1,398 1,401



Actifs

Les actifs totaux se sont établis à 1,4 milliard $ au 30 novembre 2025 soit une hausse de 3,6 %. Les actifs courants ont diminué de 0,6 % ou de 5,7 millions $ par rapport au 30 novembre 2024. Les actifs non courants ont augmenté de 11,3 % principalement en raison de l'ajout d'actifs aux droits d'utilisation et de l'augmentation du goodwill en lien avec les renouvellements de baux et les acquisitions d'entreprises.

Situation de la trésorerie et de la dette à long terme

(en millions de dollars) Aux 30 novembre 2025 2024 Tranche de la dette à long terme échéant à court terme 7,6 3,5 Dette à long terme 2,3 2,4 Dette totale 9,9 5,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie net (découvert bancaire net) 22,6 (12,3)

Capitaux propres et capital-actions

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société s'élevaient à 961,9 millions $ au 30 novembre 2025, comparativement à 926,5 millions $ au 30 novembre 2024, soit une hausse de 35,4 millions $ provenant principalement de l'augmentation de 31,1 millions $ des résultats non distribués et de 5,4 millions $ du capital-actions et du surplus d'apport, tandis que le cumul des autres éléments du résultat global a diminué de 1,0 million $. Au 30 novembre 2025, la valeur comptable de l'action était de 17,52 $, en hausse de 4,4 % sur celle au 30 novembre 2024. Le rendement moyen des capitaux propres était de 9,1 %.

Au terme de l'exercice 2025, le capital-actions de la Société était constitué de 54 911 836 actions ordinaires (55 218 678 actions au 30 novembre 2024) et le nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué de l'exercice était de 55 383 300 (56 125 380 pour 2024). Au cours de l'exercice 2025, à la suite de levées d'options, Richelieu a émis 131 325 actions ordinaires à un prix moyen de 27,25 $ (138 025 en 2024 à un prix moyen de 24,96 $). Au cours de l'exercice 2025, la Société a octroyé 299 000 options d'achat d'actions (289 000 en 2024) et en a annulé 99 375 (37 375 en 2024), en conséquence, au 30 novembre 2025, 1 802 825 options d'achat d'actions étaient en circulation (1 734 525 au 30 novembre 2024).

DIVIDENDES

Le 15 janvier 2026, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,1566 $ par action ordinaire, lequel sera payable le 12 février 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 29 janvier 2026. Ce dividende déclaré est désigné comme un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

PRINCIPALES MARQUES DE COMMERCE

PROFIL AU 30 NOVEMBRE 2025

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients, qui sont desservis par 119 centres en Amérique du Nord, dont 51 centres de distribution au Canada, 65 aux États-Unis et 3 centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM UNIGRAV Inc, qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

Note aux lecteurs - Richelieu utilise le résultat avant impôts, intérêts et amortissement («BAIIA») car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel de la Société. Le BAIIA est un indicateur financier de la capacité d'une société d'assumer ses dettes. Cependant, il ne devrait pas être considéré comme un critère remplaçant les produits d'exploitation, le résultat net, les flux de trésorerie ou autre paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAIIA n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux BAIIA d'autres sociétés. Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles, lesquels sont établis à partir du résultat net auquel s'ajoutent les charges d'amortissement, la charge (ou recouvrement) d'impôts différés, la charge relative à la rémunération à base d'actions et les frais financiers nets. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement afin d'exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidités générées par ses activités opérationnelles à long terme. Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles pourraient ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. Certains énoncés contenus au présent rapport (généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que «peut», «ferait», «devrait», «s'attend», «projette», «prévoit», «estime» ou autres variantes comparables) constituent des énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif est sujet, de par sa nature, aux facteurs de risques mentionnés aux rapports annuels et trimestriels de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en vertu de l'information disponible au moment de leurs formulations, celles-ci pourraient s'avérer inexactes et différer de façon importante. Richelieu n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.

Pour information :

Richard Lord

Président et chef de la direction

Antoine Auclair

Chef de la direction financière et chef de l'exploitation

Tél. : (514) 336-4144

www.richelieu.com

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 15 JANVIER 2026 À 14 H 30 (HEURE DE L'EST)

Les analystes financiers et les investisseurs intéressés à participer à la conférence téléphonique sur les résultats qui aura lieu le 15 janvier 2026 à 14 h 30, pourront composer le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent pas participer pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible à compter du 15 janvier 2026 à 17h45, jusqu'à minuit le 22 janvier 2026, en composant le 1-888-660-6345, code d'accès : 48094 #. Les journalistes sont invités en tant qu'auditeurs.

Photos disponibles sur le site www.richelieu.com

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 30 novembre





[en milliers de dollars]

2025 2024



$ $ ACTIFS





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie

45 523 41 389 Débiteurs

257 437 240 138 Impôts à recevoir

5 502 10 132 Stocks

576 360 598 674 Frais payés d'avance

11 324 11 467



896 146 901 800 Actifs non courants





Immobilisations corporelles

90 473 89 253 Immobilisations incorporelles

68 378 64 615 Actifs afférents aux droits d'utilisation

218 641 185 024 Goodwill

155 688 140 396 Impôts différés

14 628 13 041



1 443 954 1 394 129 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES





Passifs courants





Découvert bancaire

22 887 53 673 Créditeurs et charges à payer

162 326 167 827 Impôts à payer

2 227 2 772 Portion courante de la dette à long terme

7 595 3 533 Portion courante des obligations locatives

49 568 41 227 Autres passifs

27 517 19 844



272 120 288 876 Passifs non courants





Dette à long terme

2 269 2 369 Obligations locatives

194 594 163 800 Impôts différés

10 252 10 085



479 235 465 130 Capitaux propres





Capital-actions

78 902 75 145 Surplus d'apport

12 804 11 182 Résultats non distribués

832 966 801 879 Cumul des autres éléments du résultat global

37 264 38 303 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société

961 936 926 509 Participations ne donnant pas le contrôle

2 783 2 490



964 719 928 999



1 443 954 1 394 129









COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Exercices clos les 30 novembre

[en milliers de dollars, sauf les données par action]





2025 2024



$ $ Ventes

1 964 027 1 832 218 Charges opérationnelles excluant les amortissements

1 750 148 1 630 799 Résultat avant amortissements, frais financiers et impôts sur le résultat

213 879 201 419 Amortissements des immobilisations corporelles et des actifs afférents aux droits d'utilisation

64 952 58 139 Amortissement des immobilisations incorporelles

10 894 10 819 Frais financiers nets

14 345 11 656



90 191 80 614 Résultat avant impôts sur le résultat

123 688 120 805 Impôts sur le résultat

33 118 31 325 Résultat net

90 570 89 480







Résultat net attribuable aux :





Actionnaires de la Société

85 824 85 754 Participations ne donnant pas le contrôle

4 746 3 726



90 570 89 480







Résultat net par action attribuable aux actionnaires de la Société





De base

1,55 1,54 Dilué

1,55 1,53

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices clos les 30 novembre

[en milliers de dollars]





2025 2024



$ $ ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES





Résultat net

90 570 89 480 Éléments sans effet sur la trésorerie et équivalents de trésorerie





Amortissements des immobilisations corporelles et actifs afférents aux droits d'utilisation

64 952 58 139 Amortissement des immobilisations incorporelles

10 894 10 819 Impôts différés

(3 036) (7 294) Charge relative à la rémunération à base d'actions

2 748 2 895 Frais financiers nets

14 345 11 656



180 473 165 695 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

21 906 (32 140)



202 379 133 555 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT





Remboursement de la dette à long terme

(4 047) (3 205) Remboursement des obligations locatives

(48 664) (41 100) Intérêts payés sur le découvert bancaire

(3 240) (2 332) Dividendes versés aux actionnaires de la Société

(33 883) (33 503) Autres dividendes versés

(1 877) (2 465) Émission d'actions ordinaires

3 579 3 445 Rachat d'actions ordinaires pour annulation

(16 235) (38 707)



(104 367) (117 867)







ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT





Acquisitions d'entreprises

(47 064) (20 290) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

(15 207) (30 552)



(62 271) (50 842) Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(821) (840)







Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (découvert bancaire net)

34 920 (35 994) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets (découvert bancaire net) au début de l'exercice

(12 284) 23 710 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets (découvert bancaire net) à la fin de l'exercice

22 636 (12 284)

SOURCE Quincaillerie Richelieu Ltée