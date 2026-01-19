L'entreprise franchit le cap des dix marques privées pour servir le secteur du commerce de détail

MONTRÉAL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Richelieu annonce l'ajout de Klassen Bronze à son portefeuille destiné au marché de détail, portant le nombre total de marques à dix. Cette nouvelle acquisition renforce une gamme déjà solide comprenant Richelieu, Reliable, Onward, Mibro, Task, Nystrom, Madico, Cedan ainsi qu'Ideal Security, acquise plus tôt cette année.

Klassen Bronze propose une vaste sélection de produits pour les marchés résidentiel et commercial, incluant des lettres, des chiffres, des boîtes aux lettres, des affiches de signalisation, des clés de tout genre, des machines à tailler les clés, et bien plus encore. L'acquisition de Klassen Bronze renforce notre position sur le marché et s'inscrit dans notre stratégie « tout sous un même toit », appuyée par nos centres de service de Calgary pour l'Ouest canadien, Kitchener pour l'Est du pays, et Chicago pour les États-Unis.

« Je suis fier de voir notre portefeuille continuer de croître afin de mieux soutenir nos partenaires détaillants et d'enrichir notre offre à l'échelle du Canada et des États-Unis. » a déclaré Richard Lord, Président et chef de la direction de Richelieu.

PROFIL AU 30 NOVEMBRE 2025

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients, qui sont desservis par 119 centres en Amérique du Nord, dont 51 centres de distribution au Canada, 65 aux États-Unis et 3 centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM UNIGRAV Inc, qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

Pour information : Richard Lord, Président et chef de la direction; Antoine Auclair, Chef de la direction financière et chef de l'exploitation, Tél. : (514) 336-4144, www.richelieu.com