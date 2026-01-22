MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Quincaillerie Richelieu Ltée. (« Richelieu » ou la « Société ») (TSX: RCH), annonce avoir obtenu l'approbation de la Bourse de Toronto quant au renouvellement de son programme de rachat d'actions dans le cours normal (le « Programme de rachat »), lequel Programme vise le rachat, à des fins d'annulation, de certaines de ses actions ordinaires par le biais de la Bourse de Toronto ou par le biais de système canadiens de négociation parallèles.

Aux termes du Programme de rachat, la Société peut acheter à des fins d'annulation un maximum de 1 750 000 actions ordinaires, ce qui représente approximativement 3.19% des 54 929 836 actions ordinaires émises et en circulation au 16 janvier 2026. Ces achats seront effectués en conformité avec la réglementation applicable au cours d'une période de douze (12) mois commençant le 26 janvier 2026 et se terminant le 25 janvier 2027. Le volume médian des transferts d'action de la Société survenue au cours des six (6) derniers mois était de 90 683. Par conséquent, la Société pourra racheter un maximum de 22 670 actions ordinaires par jour. La contrepartie, laquelle sera en espèces, qui sera versée par la Société pour l'achat de toute action ordinaire en vertu du Programme de rachat équivaudra à la valeur au marché des actions ordinaires au moment de l'acquisition.

Au cours des douze (12) derniers mois, la Société a procédé au rachat, par le biais de la Bourse de Toronto ou par le biais de systèmes canadiens de négociation parallèles, de 438 167 actions ordinaires à un prix moyen pondéré versé de 37.05$, le tout en vertu d'un programme antérieur ayant dûment approuvé et autorisé la Société à procéder au rachat dans le cours normal d'un maximum de 1 750 000 actions ordinaires

La Société est d'avis que l'achat de ses propres actions peut, selon les circonstances, représenter un investissement positif et responsable des fonds disponibles.

À propos de Quincaillerie Richelieu Ltée.

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits haut de gamme qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients actifs, qui sont desservis par 121 centres en Amérique du Nord, dont 51 centres de distribution au Canada, 67 aux États-Unis et 3 centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan Inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM/UNIGRAV, qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

SOURCE Quincaillerie Richelieu Ltée

Pour information: Antoine Auclair, Chef de la direction financière et chef de l'exploitation, Tel: (514) 336-4144, www.richelieu.com