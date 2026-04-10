MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - Quincaillerie Richelieu Ltée (TSX : RCH) a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 9 avril 2026. Lors de cette assemblée, tous les candidats présentés à titre d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents, en personne ou par procuration, comme suit :



En faveur Abstentions

Nombre % Nombre % Sylvie Vachon 42 132 529 98,53 628 451 1,47 Lucie Chabot 42 687 316 99,82 75 164 0,18 Marie Lemay 38 478 668 89,98 4 283 812 10,02 Pierre Pomerleau 41 897 907 97,98 863 073 2,02 Luc Martin 41 272 155 96,51 1 490 325 3,49 Richard Lord 42 366 010 99,07 396 470 0,93 Marc Poulin 34 284 823 80,18 8 476 157 19,82 François Gratton 42 677 062 99,80 85 418 0,20

PROFIL AU 28 FÉVRIER 2026

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients actifs, qui sont desservis par 120 centres en Amérique du Nord, dont 51 centres de distribution au Canada, 66 aux États-Unis et trois centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan Inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM UNIGRAV Inc., qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

SOURCE Quincaillerie Richelieu Ltée

Pour information: Antoine Auclair, Chef de la direction financière et chef de l'exploitation, Tel: (514) 336-4144, www.richelieu.com