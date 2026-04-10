Richelieu publie le résultat des votes des actionnaires pour l'élection des administrateurs English

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Quincaillerie Richelieu Ltée

10 avr, 2026, 08:30 ET

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - Quincaillerie Richelieu Ltée (TSX : RCH) a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 9 avril 2026. Lors de cette assemblée, tous les candidats présentés à titre d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents, en personne ou par procuration, comme suit :

En faveur

Abstentions

Nombre

%

Nombre

%

Sylvie Vachon

42 132 529

98,53

628 451

1,47

Lucie Chabot

42 687 316

99,82

75 164

0,18

Marie Lemay

38 478 668

89,98

4 283 812

10,02

Pierre Pomerleau

41 897 907

97,98

863 073

2,02

Luc Martin

41 272 155

96,51

1 490 325

3,49

Richard Lord

42 366 010

99,07

396 470

0,93

Marc Poulin

34 284 823

80,18

8 476 157

19,82

François Gratton

42 677 062

99,80

85 418

0,20

PROFIL AU 28 FÉVRIER 2026

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients actifs, qui sont desservis par 120 centres en Amérique du Nord, dont 51 centres de distribution au Canada, 66 aux États-Unis et trois centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan Inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM UNIGRAV Inc., qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

SOURCE Quincaillerie Richelieu Ltée

Pour information: Antoine Auclair, Chef de la direction financière et chef de l'exploitation, Tel: (514) 336-4144, www.richelieu.com

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