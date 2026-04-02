MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Richelieu (TSX : RCH) annoncera les résultats du premier trimestre clos le 28 février 2026, le jeudi 9 avril en matinée par voie de communiqué de presse.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE - Les analystes financiers, les investisseurs, les médias d'information et autres parties intéressées sont invités à se joindre à la conférence téléphonique qui se tiendra le jeudi 9 avril 2026 à 15 h 30 (heure de l'Est). Le président et chef de la direction, M. Richard Lord et le chef de la direction financière et chef de l'exploitation, M. Antoine Auclair répondront aux questions des analystes et des investisseurs.

Pour accéder à la conférence téléphonique, signaler le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel.

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, s'inscrire avec un numéro de téléphone sur https://emportal.ink/40nskRI pour recevoir un appel automatique instantané.

Rediffusion : un enregistrement de la diffusion web sera disponible sur le site richelieu.com jusqu'au 16 avril 2026 inclus en signalant le 1-888-660-6345 et le code d'accès : 59762 #

Ces coordonnées d'accès à la conférence téléphonique et à sa rediffusion se trouvent sur le site richelieu.com (Investisseurs/événements).

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Sa clientèle compte plus de 120 000 clients actifs, desservis par un réseau de 121 centres dont 54 au Canada incluant 3 usines de fabrication et 67 centres de distribution aux États-Unis.

SOURCE Quincaillerie Richelieu Ltée

Pour information : Antoine Auclair, Chef de la direction financière et chef de l'exploitation, Tél. : (514) 336-4144, www.richelieu.com