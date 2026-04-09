FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 28 FÉVRIER 2026

Ventes de 463,6 millions $, en hausse de 5,0 %, dont 2,0 % de croissance interne et 3,0 % provenant des acquisitions. Au Canada , ventes de 249,8 millions, en hausse de 3,4 %. Aux États-Unis , ventes de 155,6 millions $US, en hausse de 11,3 %.

de 463,6 millions $, en hausse de 5,0 %, dont 2,0 % de croissance interne et 3,0 % provenant des acquisitions. BAIIA de 43,2 millions $, en hausse de 1,9 % - marge BAIIA de 9,3 %.

de 43,2 millions $, en hausse de 1,9 % - marge BAIIA de 9,3 %. Résultat net attribuable aux actionnaires de 14,4 millions $, soit 0,26 $ par action dilué, en hausse de 4,0 %.

de 14,4 millions $, soit 0,26 $ par action dilué, en hausse de 4,0 %. Flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles de 37,9 millions $.

de 37,9 millions $. Situation financière solide au 28 février 2026 - fonds de roulement de 625,7 millions $ - ratio de 3,2:1.

solide au 28 février 2026 - fonds de roulement de 625,7 millions $ - ratio de 3,2:1. Expansion : Acquisition de 3 centres de distribution aux États-Unis (Portland, Seattle et Spokane), le 12 décembre 2025 et la signature d'ententes de principe pour 2 acquisitions au Canada.

: Acquisition de 3 centres de distribution aux États-Unis (Portland, Seattle et Spokane), le 12 décembre 2025 et la signature d'ententes de principe pour 2 acquisitions au Canada. Dividende trimestriel de 0,1566 $ par action payable le 7 mai 2026 aux actionnaires inscrits au 23 avril 2026.

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - (TSX: RCH) « Notre trajectoire de croissance s'est bien maintenue au premier trimestre avec des résultats en hausse, dont une augmentation de 5,0 % des ventes, reflétant une progression de 3,4 % au Canada et de 11,3 % ($US) aux États-Unis incluant l'apport des acquisitions qui a compté pour 3,0 % de la croissance des ventes. N'eût été de l'effet défavorable de l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain, la croissance des ventes aurait été de 7,0 %. Nos résultats sont d'autant plus appréciables que les trois premiers mois sont la période la plus faible de l'année financière. Nos stratégies d'innovation, d'acquisition et de diversification des segments de marché ainsi que la qualité distinctive du service ont compensé favorablement certains ralentissements sectoriels », a mentionné Richard Lord, président et chef de la direction.

PRINCIPALES MARQUES DE COMMERCE (Groupe CNW/Quincaillerie Richelieu Ltée)

EXPANSION CONTINUE : 1 ACQUISITION AUX É.-U. ET 2 ENTENTES DE PRINCIPE AU CANADA

« Au début du trimestre, comme annoncé précédemment, nous avons complété l'acquisition de trois centres de distribution de McKillican American, après une série de neuf acquisitions en 2025. Située en Oregon et dans l'état de Washington, cette acquisition permet d'élargir et de diversifier notre offre ainsi que notre clientèle dans des marchés où nous étions déjà présents, tout en intégrant de nouveaux talents à notre organisation. Elle représente également la 100e acquisition de l'histoire de Richelieu. Par ailleurs, nous avons conclu 2 ententes de principe en vue d'acquisitions au Canada. En 2026, nous continuerons de saisir et de créer des occasions d'affaires, étant bien positionnés pour répondre à la demande des marchés spécialisés ainsi qu'à celle du secteur résidentiel, tant pour la construction neuve que la rénovation. Le marché fragmenté dans lequel nous évoluons continue d'offrir des opportunités d'acquisitions que nous saisirons lorsqu'elles répondent à nos critères.

Je suis également fier de souligner que Richelieu a remporté les deux prix les plus prestigieux dans le cadre du programme Best of KBIS 2026 - Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) tenu récemment à Orlando, Floride. Ces honneurs soulignent le leadership de Richelieu en matière d'excellence des produits notamment pour le design, l'innovation et la fonctionnalité », a ajouté Richard Lord.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 28 FÉVRIER 2026

Le tableau qui suit présente un aperçu des ventes des deux principaux marchés de Richelieu pour les trimestres clos le 28 février 2026 et 2025 :













Trimestres clos le 28 février 2026 2025

∆ %

(en millions de dollars, sauf les taux de change) Total Interne Acquisitions Consolidées 463,6 441,7 5,0 2,0 3,0 Fabricants 408,2 385,2 6,0 3,1 2,9 Détaillants 55,4 56,5 (1,9) (5,5) 3,6 Canada 249,8 241,6 3,4 1,8 1,6 Fabricants 206,3 195,3 5,6 4,3 1,3 Détaillants 43,5 46,3 (6,0) (8,4) 2,4 États-Unis $US 155,6 139,8 11,3 6,4 4,9 Fabricants 147,0 132,7 10,8 6,0 4,8 Détaillants 8,6 7,1 21,1 12,5 8,6 États-Unis $CA 213,8 200,1 6,8



Taux de change moyens 1,374 1,431



















Pour le premier trimestre clos le 28 février 2026, les ventes consolidées se sont élevées à 463,6 M$, comparativement à 441,7 M$ pour le premier trimestre de 2025, soit une hausse de 21,9 M$, ou 5,0 %, dont 3,0 % provenant de la contribution positive des acquisitions et 2,0 % de croissance interne. En devise comparable à celle du premier trimestre de 2025, la hausse des ventes consolidées aurait été de 7,0 % pour le trimestre clos le 28 février 2026.

Résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA)

Au premier trimestre 2026, le BAIIA a atteint 43,2 M$, en hausse de 0,8 M$ ou 1,9 %, sur celui du trimestre correspondant de 2025, résultant principalement de la hausse des ventes. La marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 9,3 %, comparativement à 9,6 % pour le trimestre correspondant de 2025, ce recul s'expliquant principalement par l'incidence défavorable d'un effet de change de 1,6 M$.

Amortissements et frais financiers nets

La dépense d'amortissement au premier trimestre de 2026 s'est élevée à 19,5 M$, en hausse de 0,8 M$ sur celle de la période correspondante de 2025 résultant principalement de la croissance des actifs liés aux droits d'utilisation, en lien avec les renouvellements de baux et les acquisitions d'entreprises réalisées au cours des derniers 12 mois. Les frais financiers nets ont été de 3,1 M$ pour les trois premiers mois de 2026 comparativement à 3,7 M$ au trimestre correspondant de 2025, en baisse de 0,6 M$ principalement attribuable à une réduction de l'utilisation des marges de crédit.

Résultat net

Au premier trimestre, le résultat net a atteint 15,1 M$, en hausse de 2,7 % par rapport à l'exercice précédent. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 14,4 M$, en hausse de 3,6 % par rapport au premier trimestre de 2025. Le résultat net par action s'est établi à 0,26 $ de base et dilué, comparativement à 0,25 $ de base et dilué pour le premier trimestre de 2025, en hausse de 4,0 %.

Activités opérationnelles

Au premier trimestre, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement, se sont établis à 37,9 M$ ou 0,69 $ par action dilué comparativement à 37,3 M$ ou 0,67 $ par action dilué pour le premier trimestre de 2025. Cette hausse de 3,0 % reflète principalement l'augmentation du résultat net. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 20,8 M$, reflétant principalement l'augmentation des stocks, alors que les autres éléments ont représenté un apport de fonds de 1,4 M$. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 17,1 M$, comparativement à un apport de fonds de 3,7 M$ au premier trimestre de 2025.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 28 février 2026, la trésorerie nette s'élevait à 1,6 M$, comparativement à une trésorerie nette de 22,6 M$ au 30 novembre 2025. La Société disposait d'un fonds de roulement de 625,7 M$, soit un ratio de 3,2:1, comparativement à 624,0 M$ (ratio de 3,3:1) au 30 novembre 2025.

Les actifs totaux se sont établis à 1,45 G$ au 28 février 2026, comparativement à 1,44 G$ au 30 novembre 2025, soit une hausse de 0,5 %. Les actifs courants se sont accrus de 1,5 % ou 13,2 M$ par rapport au 30 novembre 2025. Les actifs non courants ont diminué de 1,0 %.

CAPITAL-ACTIONS

Au 28 février 2026, le capital-actions de la Société était constitué de 54 988 293 actions ordinaires [54 911 836 actions au 30 novembre 2025]. Pour la période de trois mois close le 28 février 2026, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation diluées était de 55 177 600 [55 486 850 en 2025].

DIVIDENDES

Le 9 avril 2026, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,1566 $ par action, payable le 7 mai 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 23 avril 2026. Le dividende déclaré est désigné comme un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

PRINCIPALES MARQUES DE COMMERCE

PROFIL AU 28 FÉVRIER 2026

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients actifs, qui sont desservis par 120 centres en Amérique du Nord, dont 51 centres de distribution au Canada, 66 aux États-Unis et trois centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan Inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM UNIGRAV Inc., qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

Note aux lecteurs - Richelieu utilise le résultat avant impôts sur le résultat, intérêts et amortissement («BAIIA») car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel de la Société. Le BAIIA est un indicateur financier de la capacité d'une société d'assumer ses dettes. Cependant, il ne devrait pas être considéré comme un critère remplaçant les produits d'exploitation, le résultat net, les flux de trésorerie ou autre paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAIIA n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux BAIIA d'autres sociétés. Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles, lesquels sont établis à partir du résultat net auquel s'ajoutent les charges d'amortissement, la charge (ou recouvrement) d'impôts différés, la charge relative à la rémunération à base d'actions et les frais financiers. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement afin d'exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidités générées par ses activités opérationnelles à long terme. Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles pourraient ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. Certains énoncés contenus au présent rapport (généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que «peut», «ferait», «devrait», «s'attend», «projette», «prévoit», «estime» ou autres variantes comparables) constituent des énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif est sujet, de par sa nature, aux facteurs de risques mentionnés aux rapports annuels et trimestriels de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en vertu de l'information disponible au moment de leurs formulations, celles-ci pourraient s'avérer inexactes et différer de façon importante. Richelieu n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables. Les états financiers consolidés intermédiaires non audités et les notes y afférentes et le rapport de gestion intermédiaire du premier trimestre de 2026 seront disponibles sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com et sur le site Web de la Société sur www.richelieu.com.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 9 AVRIL 2026 à 15 H 30 (heure avancée de l'est)

Les analystes financiers et les investisseurs intéressés à participer à la conférence téléphonique sur les résultats de la Société qui aura lieu le 9 avril 2026 à 15 h 30, pourront composer le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent pas participer pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible à compter du 9 avril 2026 à 17 h 45, jusqu'à minuit le 16 avril 2026, en composant le 1-888-660-6345, code d'accès : 59762 #. Les journalistes sont invités en tant qu'auditeurs.

Photos disponibles sur le site www.richelieu.com

SOURCE Quincaillerie Richelieu Ltée

Richard Lord, Le président et chef de la direction; Antoine Auclair, Le chef de la direction financière et chef de l'exploitation; Pour information : Tél. : (514) 336-4144 / www.richelieu.com