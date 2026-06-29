RGP Investissements annonce que la dissolution du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact est maintenant complétée

QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - RGP Investissements inc. (anciennement R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.) (« RGP Investissements »), à titre de gestionnaire des Fonds RGP Investissements, annonce aujourd'hui que la dissolution du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact (le « Fonds ») a été complétée le 31 mai 2026 (la « Date de dissolution »), conformément à ce qui avait été annoncé dans le communiqué de presse du 30 mars 2026.

La dissolution du Fonds a été réalisée à la suite de la décision du gestionnaire, prise dans le meilleur intérêt des porteurs de parts, de procéder à la liquidation ordonnée des actifs du Fonds.

Préalablement à la Date de dissolution, le Fonds avait cessé d'accepter toute nouvelle souscription, y compris dans le cadre de programmes de prélèvements automatiques existants, à compter du 27 mars 2026, et les porteurs de parts ont pu procéder au rachat de leurs parts jusqu'à la fermeture des bureaux à la Date de dissolution. Toutes les parts toujours en circulation à la Date de dissolution ont fait l'objet d'un rachat obligatoire, sans frais de rachat anticipé ni frais d'opérations à court terme, le cas échéant.

À la Date de dissolution, le Fonds a cessé ses activités. Les porteurs de parts ont reçu le produit net de dissolution leur revenant, proportionnellement à leur participation, en fonction de la valeur liquidative du Fonds à la Date de dissolution, conformément aux modalités prévues au prospectus simplifié du Fonds.

RGP Investissements tient à remercier les porteurs de parts et les conseillers ayant soutenu le Fonds.

Information supplémentaire

Des renseignements supplémentaires au sujet des Fonds RGP Investissements sont disponibles dans la documentation déposée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos de RGP Investissements

RGP Investissements est une société qui offre des solutions d'investissement destinées aux conseiller•ère•s indépendant•e•s. Nous concevons des stratégies de placement reposant sur la rigueur, la clarté et des convictions d'investissement assumées. Dans un environnement en constante évolution, notre approche vise à répondre à des besoins variés tout en maintenant une discipline d'investissement cohérente. Elle s'appuie sur une expertise ciblée, des thèses d'investissement clairement définies et une gestion rigoureuse des portefeuilles.

En tant que gestionnaire, RGP Investissements assure ou prend des dispositions pour assurer l'administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et fournit, ou prend des dispositions pour fournir, des conseils en placement et des services de gestion de portefeuille aux Fonds RGP Investissements. Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

Des informations supplémentaires sur les Fonds RGP Investissements sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

SOURCE RGP Investments Inc.

Pour plus d'informations : Emmanuelle-Salambo Deguara, Cheffe de la conformité et des affaires juridiques, Courriel : [email protected], Sans frais : 1 (855) 370-1077