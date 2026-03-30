RGP Investissements annonce la dissolution du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - RGP Investissements inc. (anciennement R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.) (« RGP Investissements »), à titre de gestionnaire des Fonds RGP Investissements, annonce aujourd'hui son intention de dissoudre le Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact (le « Fonds ») le ou vers le 31 mai 2026 (la « Date de dissolution »).

Avec prise d'effet en date des présentes, aucune nouvelle souscription de parts du Fonds ne sera acceptée, y compris celle effectuée dans le cadre de programmes de prélèvements automatiques existants.

Les investisseurs du Fonds recevront un avis de dissolution au moins 60 jours avant la Date de dissolution. Les investisseurs affectés par cette décision pourront racheter leurs parts du Fonds jusqu'à la fermeture des bureaux à la Date de dissolution, et toutes les parts toujours détenues par des investisseurs feront l'objet d'un rachat obligatoire à cette même date. RGP Investissements renoncera aux frais d'opérations à court terme et aux frais de rachat exigibles dans le cadre de rachats de parts du Fonds avant la Date de dissolution, s'il y a lieu.

Les investisseurs qui ne demandent pas le rachat de leurs parts au plus tard à la Date de dissolution recevront un produit égal à leur quote-part de tous les biens et actifs du Fonds attribuables à la catégorie de parts pertinente du Fonds dont ils sont propriétaires, qui devrait correspondre à la valeur liquidative par part de la catégorie à la Date de dissolution multipliée par le nombre de parts détenues dans le Fonds.

Comme le Fonds se prépare à être dissous, il se peut qu'il ne soit plus entièrement investi conformément à ses objectifs de placement énoncés dans le prospectus simplifié.

Information importante

Les changements mentionnés ci-dessus sont effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires lorsque nécessaire. RGP Investissements se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces changements.

Des renseignements supplémentaires au sujet des Fonds RGP Investissements sont disponibles dans la documentation déposée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos de RGP Investissements

RGP Investissements est une société qui offre des solutions d'investissement destinées aux conseiller•ère•s indépendant•e•s. Nous concevons des stratégies de placement reposant sur la rigueur, la clarté et des convictions d'investissement assumées. Dans un environnement en constante évolution, notre approche vise à répondre à des besoins variés tout en maintenant une discipline d'investissement cohérente. Elle s'appuie sur une expertise ciblée, des thèses d'investissement clairement définies et une gestion rigoureuse des portefeuilles.

En tant que gestionnaire, RGP Investissements assure ou prend des dispositions pour assurer l'administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et fournit, ou prend des dispositions pour fournir, des conseils en placement et des services de gestion de portefeuille aux Fonds RGP Investissements. Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

Des informations supplémentaires sur les Fonds RGP Investissements sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

SOURCE RGP Investments Inc.

Pour plus d'informations : Emmanuelle-Salambo Deguara, Cheffe de la conformité et des affaires juridiques, Courriel : [email protected], Sans frais : 1 (855) 370-1077