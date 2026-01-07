QUÉBEC, le 7 janv. 2026 /CNW/ - RGP Investissements inc. (anciennement R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.) (« RGP Investissements » ou la « Société ») annonce aujourd'hui des changements relativement à la Société et à certains fonds de sa gamme de fonds communs de placement.

Ces changements, décrits en détail ci-dessous, incluent des changements de nom pour la Société et deux de ses fonds, la nomination d'Evovest Inc. (« Evovest ») à titre de sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds RGP Actions Mondiales Quantitatives (anciennement Fonds RGP secteurs mondiaux) et de changements aux stratégies de placement de ce Fonds ainsi que l'ajout d'actions de série I à la Catégorie Portefeuille SectorWise Actions Mondiales (anciennement Catégorie RGP secteurs mondiaux).

Changement de nom de la Société

Le 1er janvier 2026, la Société a modifié sa dénomination sociale pour RGP Investissements inc. (anciennement R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.).

Changement de nom de fonds

Le 5 janvier 2026, le Fonds RGP secteurs mondiaux a changé de nom pour le Fonds RGP Actions Mondiales Quantitatives (anciennement Fonds RGP secteurs mondiaux) et la Catégorie RGP secteurs mondiaux a changé de nom pour la Catégorie Portefeuille SectorWise Actions Mondiales (anciennement Catégorie RGP secteurs mondiaux).

Nomination d'Evovest Inc. à titre de sous-gestionnaire de portefeuille

RGP Investissements annonce également la nomination d'Evovest à titre de sous-gestionnaire du Fonds RGP Actions Mondiales Quantitatives (anciennement Fonds RGP secteurs mondiaux) (le « Fonds »). Evovest est une société de gestion dont le siège social est situé à Montréal, spécialisée dans les actions mondiales. Dans le cadre de ce mandat, Evovest sera responsable de la gestion de portefeuille et de la mise en œuvre des décisions de placement du Fonds, sous la supervision et la direction de RGP Investissements.

RGP Investissements a aussi approuvé des modifications aux stratégies de placement du Fonds afin de mieux refléter le nouveau mandat et la philosophie d'investissement d'Evovest. L'objectif fondamental de placement et le niveau de risque du Fonds demeureront inchangés.

RGP Investissements continuera d'assurer la supervision du Fonds conformément à ses processus internes de gouvernance et de conformité. Les renseignements détaillés concernant le mandat confié au sous-gestionnaire et l'approche de gestion du Fonds figurent dans la documentation réglementaire déposée sur SEDAR+.

Ajout du placement d'actions de série I

RGP Investissements annonce finalement l'ajout du placement d'actions de série I pour la Catégorie Portefeuille SectorWise Actions Mondiales (anciennement Catégorie RGP secteurs mondiaux), offertes aux investisseurs admissibles, conformément aux modalités prévues dans la documentation du fonds.

Information importante

Les changements mentionnés ci-dessus sont effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires lorsque nécessaire. RGP Investissements se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces changements.

Des renseignements supplémentaires au sujet des Fonds RGP Investissements sont disponibles dans la documentation déposée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca .

À propos de RGP Investissements

RGP Investissements agit à titre de gestionnaire du Fonds RGP Actions Mondiales Quantitatives (anciennement Fonds RGP secteurs mondiaux), Catégorie Portefeuille SectorWise Actions Mondiales (anciennement Catégorie RGP secteurs mondiaux), Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Équilibré, du Portefeuille GreenWise Croissance, du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, du Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Marchés Émergents, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Actions Mondiales Concentré (les « Fonds RGP Investissements »).

En tant que gestionnaire, RGP Investissements assure ou prend des dispositions pour assurer l'administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et fournit, ou prend des dispositions pour fournir, des conseils en placement et des services de gestion de portefeuille aux Fonds RGP Investissements. Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

Des informations supplémentaires sur les Fonds RGP Investissements sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

SOURCE RGP Investments Inc.

