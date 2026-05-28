QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - RGP Investissements inc. (anciennement R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.) (« RGP Investissements » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le nouveau dépôt de certains aperçus du fonds relatifs à certains de ses fonds communs de placement afin de corriger une erreur de divulgation.

Plus précisément, l'information relative aux distributions figurant dans la section « Bref aperçu » des versions française et anglaise des aperçus du fonds suivants a été corrigée :

Nom du fonds Classes Distributions corrigées Portefeuille SectorWise Conservateur A, F et P Distribue généralement le revenu et les gains en capital nets, le cas échéant, annuellement en décembre. Portefeuille SectorWise Équilibré A, F et P Distribue généralement le revenu et les gains en capital nets, le cas échéant, annuellement en décembre. Portefeuille GreenWise Conservateur A, F et P Distribue généralement le revenu et les gains en capital nets, le cas échéant, annuellement en décembre.

Les distributions corrigées figurent dans les aperçus du fonds datés du 27 mai 2026.

Information importante

Les aperçus du fonds révisés datés du 27 mai 2026 sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de RGP Investissements Inc. à l'adresse www.rgpinvestissements.ca.

Les investisseurs sont invités à consulter leur conseiller et à examiner attentivement le prospectus ainsi que les documents d'aperçu du fonds avant d'investir. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres charges. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Ces changements sont assujettis à l'approbation des autorités de réglementation lorsque celle-ci est requise. RGP Investissements se réserve le droit de suspendre ou de reporter la mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces changements.

Des renseignements supplémentaires concernant les fonds sont disponibles dans les documents d'information déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos de RGP Investissements

RGP Investissements est une société qui offre des solutions d'investissement destinées aux conseiller•ère•s indépendant•e•s. Nous concevons des stratégies de placement reposant sur la rigueur, la clarté et des convictions d'investissement assumées. Dans un environnement en constante évolution, notre approche vise à répondre à des besoins variés tout en maintenant une discipline d'investissement cohérente. Elle s'appuie sur une expertise ciblée, des thèses d'investissement clairement définies et une gestion rigoureuse des portefeuilles.

En tant que gestionnaire, RGP Investissements assure ou prend des dispositions pour assurer l'administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et fournit, ou prend des dispositions pour fournir, des conseils en placement et des services de gestion de portefeuille aux Fonds RGP Investissements. Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

SOURCE RGP Investments Inc.

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