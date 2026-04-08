Alors que les transformations numériques s'accélèrent, la SOCAN intensifie ses efforts pour protéger les droits et les revenus des créateurs et créatrices et des maisons d'édition de musique du Canada

TORONTO, le 8 avril 2026 /CNW/ - La SOCAN a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour 2025, incluant des répartitions de redevances aux créateurs et créatrices de musique et aux maisons d'édition totalisant 512 M$, ce qui témoigne de la vigueur et de la valeur de la musique au Canada. L'organisation a également souligné que les créateurs et créatrices évoluent dans un environnement numérique où leurs droits et leurs redevances subissent de plus en plus de pression. Alors que l'environnement se complexifie pour les créateurs et créatrices de musique et les maisons d'édition, la SOCAN intensifie ses efforts de défense de leurs droits et répond à ces défis par des actions stratégiques.

Les revenus de redevances de la SOCAN ont atteint 587,1 M$ en 2025, en hausse de 5 % par rapport à 2024.

Les revenus provenant de l'utilisation de la musique au Canada ont augmenté de 23,9 M$ pour atteindre 445,5 M$, incluant les revenus numériques qui ont totalisé 232,8 M$, en hausse de 11,5 % sur 12 mois.

Les revenus provenant des licences générales et des concerts ont augmenté de 16,1 %.

Les revenus provenant des territoires internationaux ont augmenté de 3,9 M$ pour atteindre 141,7 M$, ce qui démontre la demande pour la musique canadienne à l'échelle mondiale.

Les répartitions de redevances de la SOCAN ont atteint 511,9 M$ en 2025, soit un niveau pratiquement équivalent au record de 512,4 M$ établi en 2024.

Les répartitions des droits d'exécution provenant de l'utilisation de la musique à l'international et versées aux membres de la SOCAN ont totalisé 126 M$.

Les répartitions des droits d'exécution provenant de l'utilisation de la musique au Canada et versées aux membres de la SOCAN ont totalisé 183,8 M$.

Les répartitions des droits de reproduction ont totalisé 11,8 M$.

En plus de présenter de solides résultats financiers, la SOCAN a également mis en lumière une industrie musicale en rapide évolution où, en plus des enjeux existants liés à la découvrabilité et à l'économie de la diffusion en continu, l'IA exerce des pressions croissantes sur les droits musicaux et les moyens de subsistance des créateurs et créatrices.

Les Canadiennes et Canadiens partagent cette préoccupation. Un sondage SOCAN-Pollara mené en 2025 révèle que 81 % des répondants estiment qu'il est essentiel de soutenir les créateurs et créatrices de musique d'ici pour assurer l'avenir de la culture canadienne. Fort de cet appui du public, la SOCAN a lancé une campagne nationale de défense des droits qui a généré 8 700 lettres adressées au gouvernement du Canada, exhortant les décideurs à rejeter toute exception permettant l'utilisation non autorisée de musique pour entraîner des systèmes d'IA.

L'urgence de la situation a interpellé les plus hautes instances gouvernementales lors d'une rencontre entre la chef de la direction de la SOCAN, Jennifer Brown, le président de la CISAC, Björn Ulvaeus (membre d'ABBA), et le premier ministre Mark Carney au cours de laquelle ils ont discuté de la protection de la créativité humaine à l'ère de l'IA.

« Nos résultats financiers témoignent d'une croissance des revenus, mais il faut reconnaître que les créateurs et créatrices de musique du Canada vivent une réalité bien différente », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Il devient de plus en plus urgent de mettre en place des protections modernes fondées sur le consentement, l'attribution et la rémunération afin d'offrir aux créateurs et créatrices une base solide leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille et de continuer à créer. »

En 2025, la SOCAN a renforcé son soutien aux membres grâce à des initiatives technologiques et ses activités de représentation, tout en élargissant les occasions de formation, de développement de carrière et de perfectionnement artistique, comme en fait foi son Rapport annuel publié aujourd'hui.

Ces améliorations essentielles ont contribué à une hausse du ratio dépenses/revenus de l'organisation qui s'est établi à 13,4 %.

Les résultats et les activités de la SOCAN pour 2025 seront présentés lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisation qui aura lieu le 29 avril 2026 à Calgary.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux détenue par ses membres au Canada, et elle défend la valeur fondamentale de la musique et des personnes qui la créent. La SOCAN perçoit des droits de licence pour l'exécution en public et la reproduction de la musique, les jumelle aux ayants droit de cette musique et les répartit sous forme de redevances aux créateurs et créatrices ainsi qu'aux maisons d'édition au Canada et partout dans le monde. Forte de plus d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN incarne le respect et la juste rémunération du travail créatif en protégeant, reconnaissant et célébrant ses plus de 200 000 membres créateurs et créatrices et maisons d'édition. Pour plus d'information : www.socan.com.

SOURCE SOCAN

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