L'incontournable artiste canadien devient l'auteur-compositeur le plus primé de l'histoire de la SOCAN et réalise un balayage historique en une seule soirée, tandis que Boi-1da est salué en tant qu'auteur-compositeur et producteur parmi les plus influents.

Joni Mitchell est honorée pour l'impact culturel de « Both Sides, Now » avec une performance hommage magistrale d'Allison Russell.

TORONTO, le 29 sept. 2025 /CNW/ - La soirée du Gala des SOCAN Awards, à Toronto, a été marquée par des moments historiques, alors que Drake est devenu l'auteur-compositeur le plus primé de l'histoire centenaire de la SOCAN et celui ayant remporté le plus de prix en une seule soirée.

Boi-1da, lauréat du Prix Empreinte Internationale ; Evan Blair, auteur-compositeur de l'année (non-interprète) ; Erica Procunier, Prix Révélation musique à l'image ; Cameron Kennedy, vice-président des relations créative et des relations avec les membres ; OZ, producteur de l'année ; Jennifer Mitchell, présidente de Red Brick Songs (prix Herbert Ruff pour la post-synchronisation audiovisuelle) et Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. (Groupe CNW/SOCAN)

Autre figure majeure de la scène internationale, Boi-1da, a reçu le Prix Empreinte Internationale pour son influence marquante entant qu'auteur-compositeur et producteur ayant contribué à façonner le son d'une génération, tandis que Lowell, bülow et Nathan Ferraro ont reçu le Prix international pour leur contribution créative au succès de la chanson « TEXAS HOLD 'EM » de Beyoncé.

Autre moment historique de la soirée : le vibrant hommage d'Allison Russell à la légendaire Joni Mitchell qui a reçu le Prix Empreinte culturelle pour son classique « Both Sides, Now », une pièce maîtresse tout indiquée pour célébrer cent ans d'excellence canadienne en écriture, composition et édition musicale.

Drake a reçu son quatrième Prix de l'Auteur-compositeur de l'année - Interprète en plus de remporter trois Prix de musique rap, un Prix de Musique R&B et un Prix de Musique dance, établissant ainsi un record avec six Prix SOCAN remportés en une seule soirée.

Le producteur à succès OZ a remporté le Prix du Producteur de l'année pour son travail auprès de Drake, J. Cole, Travis Scott, Jack Harlow, et d'autres grands noms de la musique.

Evan Blair a reçu le Prix de l'Auteur-compositeur de l'année - non-interprète, le Prix de la chanson internationale ainsi qu'un Prix de musique pop pour le succès mondial de « Beautiful Things », tandis que SHUBH a remporté le Prix Révélation - Auteur-compositeur.

Jordan Gagne a remporté son tout premier Prix du Compositeur à l'image de l'année, tandis que le Prix Révélation - Musique à l'image a été décerné à Erica Procunier, et que les Prix des productions les plus diffusées en continu ont été remis à :

Jeff Toyne pour Palm Royale

pour Andrew Lockington pour Special Ops : Lioness, Mayor of Kingstown et Landman

pour Graeme Cornies, James Chapple, Brian Pickett et David Kelly pour Paw Patrol

Animée par le comédien Andrew Phung et l'animatrice Arisa Cox, la soirée a également offert des performances inoubliables par Alexander Stewart, Baby Nova, Frank Walker, Kalisway, Tia Wood, Wild Rivers, ainsi qu'un hommage aux succès d'OZ avec une recréation en direct de ses « beats » par DATSUNN et Rae au piano. Un hommage aux compositeurs à l'image de la SOCAN a ouvert le gala sous forme d'un medley orchestral de dix œuvres primées présentées au cours de la soirée, incluant de la musique tirée de Heartland, Paw Patrol, Dino Ranch, A Big Fat Family Christmas, Ghostwriter, Island of Bryan, Sportsnet, Atlas, Murdoch Mysteries, Night Swim et Palm Royale.

« Dans le cadre des célébrations de notre 100e anniversaire, nous célébrons également l'incroyable communauté de créateurs et créatrices et d'éditeurs et éditrices qui nous rappellent pourquoi la musique est si essentielle, » a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Des scènes aux studios, en passant par les écrans, les créateurs et créatrices de musique de tout le Canada font vivre nos identités culturelles chez nous et dans le monde entier. Le rôle de la SOCAN a toujours été de les accompagner, de soutenir leur parcours et de veiller à ce que leur musique continue de rayonner pour les générations à venir. »

Des Prix Chanson virale ont été remis à :

Alexander Stewart - i wish you cheated

Chris Grey - LET THE WORLD BURN

bbno$ - it boy

yung kai - blue

Cameron Whitcomb - Quitter

Des Prix Distinction ont été remis dans les catégories suivantes :

Prix Vince-Fontaine pour la musique autochtone - Wyatt C. Louis pour « In Emerald »

Prix de musique folk/traditionnelle - Wild Rivers

- Prix Hagood-Hardy - Stephan Moccio

Prix Jan-V.-Matejcek pour la nouvelle musique classique - Dinuk Wijeratne

- Prix de musique du monde - Ikky

Prix Licensed To Play - Peterborough Musicfest Inc.

Prix Herbert Ruff de postsynchronisation audiovisuelle - Red Brick Songs Inc.

Les récipiendaires des Prix Distinction reçoivent « Le SOCAN », le premier et seul trophée au monde à être également un instrument de musique. Il est composé de cinq crotales en bronze accordés cette année pour jouer les premières notes de la mélodie de la chanson « Both Sides, Now » de Joni Mitchell.

La SOCAN tient à souligner avec fierté le rôle de son cabinet juridique depuis 75 ans, Gowling WLG, ainsi que celui de Long & McQuade, commanditaires officiels des Prix SOCAN 2025. La Fondation SOCAN et le Fonds Unison agissent à titre de partenaires caritatifs officiels.

Pour la liste complète des gagnants de l'édition 2025 du Gala des SOCAN Awards, consultez le www.socanawards.com.

