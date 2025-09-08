De l'empreinte culturelle indélébile de « Both Sides, Now » au succès planétaire de « Beautiful Things », les auteur•trices, compositeur•trices et éditeurs•trices de musique les plus influents du Canada seront honorés le 29 septembre.

TORONTO, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le 29 septembre prochain, la 35e édition du Gala des SOCAN Awards soulignera le 100e anniversaire de la SOCAN en mettant à l'honneur les créateurs et créatrices et les éditeurs et éditrices de musique les plus accompli•e•s du pays, lors d'une soirée inoubliable qui se déroulera à la salle REBEL, à Toronto. Animé par Arisa Cox et Andrew Phung, l'événement promet des prestations mémorables et une célébration des créateurs et créatrices qui façonneront les cent prochaines années de la musique canadienne.

La SOCAN célèbre ses 100 ans en honorant Joni Mitchell, Boi-1da et Drake aux 35e Gala des SOCAN Awards (Groupe CNW/SOCAN)

Les récipiendaires de cette année reflètent toute l'ampleur du talent et de l'influence mondiale de la musique canadienne.

Lauréats et lauréates des Prix Distinction SOCAN 2025

« Both Sides, Now » de Joni Mitchell a laissé une empreinte indélébile sur la musique et la culture. Sa beauté intemporelle et sa profondeur artistique ont touché le public et inspiré des générations d'artistes. Joni Mitchell reçoit le Prix Empreinte culturelle pour souligner l'influence durable de cette œuvre phare.

« Les récipiendaires de cette année, allant des icônes culturelles, aux créateurs et créatrices de succès mondiaux et aux nouvelles voix puissantes, illustrent l'influence majeure de la musique canadienne à travers le monde », a déclaré la chef de la direction, Jennifer Brown. « Les créateurs et créatrices de l'industrie de la musique vivent des transformations profondes et il est plus important que jamais de célébrer leurs réussites et de leur rappeler qu'ils font partie d'une communauté solide qui travaille avec eux et pour eux. »

Les lauréats et lauréates des Prix Distinction reçoivent « Le SOCAN », le premier et seul trophée au monde à également être un instrument de musique. Il est composé de cinq crotales en bronze accordés cette année pour jouer les premières notes de la mélodie de la chanson « Both Sides, Now » de Joni Mitchell.

La liste complète des récipiendaires des SOCAN Awards sera publiée dans la soirée du 29 septembre 2025.

La SOCAN est fière de souligner le rôle de son cabinet d'avocats depuis 75 ans, Gowling WLG, en tant que commanditaire officiel des Prix SOCAN 2025. La Fondation SOCAN et le Fonds Unison sont les partenaires caritatifs officiels de l'événement.

Le Gala des SOCAN Awards et le Gala de la SOCAN se tiennent à Toronto et à Montréal depuis 1990 et récompensent l'excellence dans le domaine de l'écriture, de la composition et de l'édition musicale au Canada.

À propos de la SOCAN

Depuis 100 ans, la SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux appartenant à ses membres au Canada et elle défend fermement la vérité fondamentale selon laquelle la musique a une valeur. La SOCAN perçoit les droits de licence pour l'exécution publique et la reproduction de la musique. Elle les jumelle ensuite aux ayants droit de cette musique et elle les répartit sous forme de redevances aux créateurs et éditeurs de musique au Canada et dans le monde entier. Forte d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN continue de plaider en faveur d'une juste rémunération du travail de ses près de 200 000 membres auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Apprenez-en plus au www.socan.com .

