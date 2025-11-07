Cette nouvelle journée nationale célèbre les créatrices et créateurs de musique qui façonnent le paysage musical canadien.

Un sondage de la SOCAN révèle que 81 % des Canadiens estiment que le soutien à la musique d'ici est essentiel pour assurer la prospérité de notre culture pour les générations futures.

TORONTO, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son 100e anniversaire, la SOCAN, une organisation qui soutient les créateurs et créatrices de musique canadienne, a introduit aujourd'hui la Journée des créateurs et créatrices de musique. Cette Journée vise à célébrer la musique canadienne ainsi que le talent des auteurs et autrices, compositeurs et compositrices, et maisons d'édition musicale qui la rendent possible.

Reconnu officiellement par l'honorable sénateur René Cormier le 4 novembre au Sénat et le 6 novembre par le député David Myles à la Chambre des communes, le 7 novembre sera désormais célébré chaque année comme la Journée des créateurs et créatrices de musique, en hommage à la date d'anniversaire de l'emblématique autrice-compositrice-interprète canadienne Joni Mitchell. Intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens et récipiendaire du Prix Empreinte culturelle 2025 de la SOCAN, cette date rend hommage à son apport exceptionnel et constitue un legs durable pour la prochaine génération de créateurs et créatrices de musique.

« Merci d'honorer mon œuvre de cette manière », a déclaré Joni Mitchell. « Même si je vis principalement aux États-Unis depuis l'âge de 21 ans, je passe encore une partie de mon temps en Colombie-Britannique. J'ai toujours été fière d'être Canadienne -- et ces derniers temps, plus que jamais. »

« Soutenir nos artistes, c'est soutenir notre culture, notre économie créative et le patrimoine vivant de notre pays », a déclaré le sénateur Cormier. « En célébrant nos créateurs et créatrices, nous affirmons qui nous sommes : un pays qui croit au pouvoir de l'art et des artistes. »

Un nouveau sondage mené par Pollara pour le compte de la SOCAN révèle que les Canadiennes et les Canadiens considèrent la création musicale comme étant un élément essentiel de notre culture.

La musique créée chez nous est une des pierres angulaires de notre identité : 81 % des Canadiennes et des Canadiens estiment qu'il est essentiel de soutenir nos créatrices et créateurs pour assurer la prospérité de notre culture pour les générations futures. 77 % des Canadiennes et des Canadiens estiment que la musique d'ici contribue à définir la culture canadienne, un sentiment partagé tout particulièrement par 83 % des Québécoises et des Québécois .

: Notre musique renforce l'image du Canada à l'échelle mondiale : 78 % des répondants estiment que la diffusion de musique d'ici à l'étranger contribue à renforcer l'image culturelle du Canada à l'international.

: La musique est une richesse pour le Canada : Selon 75 % des Canadiens et des Canadiennes, la musique est une richesse collective qui renforce notre identité grâce à ses racines profondes et à la diversité exceptionnelle de ses créateurs et créatrices.

: La musique créée par des humains demeure essentielle aux yeux des Canadiens et des Canadiennes : 87 % estiment qu'il est important d'écouter de la musique composée par des humains - et non par l'IA - et 65 % jugent que c'est très important.

À compter de 2026, la Fondation SOCAN offrira trois bourses pouvant atteindre 10 000 $ chacune afin de soutenir des organisations dont les programmes ou projets célèbrent et appuient les créateurs et créatrices de musique au Canada. Les demandes pourront être soumises sur le site Web de la Fondation SOCAN à compter de janvier.

« Ces résultats confirment ce que nous avons toujours su : la musique fait partie intégrante de l'identité des Canadiennes et Canadiens. Elle façonne qui nous sommes, elle renforce notre voix sur la scène internationale et elle nous unit », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Nous devons saisir ce moment pour investir dans les personnes qui rendent notre musique possible, afin que la créativité canadienne continue de rayonner ici comme ailleurs. C'est notre engagement et notre responsabilité : bâtir un avenir où la créativité humaine pourra s'épanouir. C'est tout le sens de la Journée des créateurs et créatrices de musique : veiller à ce que celles et ceux qui créent la musique que nous aimons soient appuyés, reconnus et entendus. »

Pour en savoir plus au sujet de la Journée des créateurs et créatrices de musique, suivez-nous sur les réseaux sociaux : @socanmusique.

À propos de Joni Mitchell

Joni Mitchell, autrice-compositrice-interprète canadienne adorée du public, a profondément marqué le folk, le rock, la pop et même le jazz grâce à sa voix unique, son jeu de guitare novateur et son talent exceptionnel pour écrire des paroles à la fois poétiques et percutantes.

Sa carrière prolifique, amorcée en 1968, nous a donné 19 albums studio remarquables et six albums en concert. Reconnue pour son habileté à marier folk, jazz et rock, Joni Mitchell a su créer un son à la fois unique et intemporel. Encore aujourd'hui, des chansons comme « Big Yellow Taxi », « A Case of You », « Help Me » et « Both Sides, Now » continuent de nous faire vibrer. Artiste dans l'âme, Joni est également une peintre talentueuse et elle considère d'ailleurs cette forme d'art comme sa première vocation. Plusieurs de ses pochettes d'album portent d'ailleurs sa signature visuelle.

L'influence marquante de Joni Mitchell se fait sentir depuis près de soixante ans, ce qui lui a valu de nombreux honneurs. Elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 1997, au Panthéon de la musique canadienne en 1981 et au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2007. Elle a reçu le Polar Music Prize en 1996, le prestigieux Gershwin Prize de la Bibliothèque du Congrès américain en 2023, ainsi qu'un Kennedy Center Honors en 2021. Rolling Stone la classe parmi les plus grandes autrices-compositrices (# 9), interprètes (# 50) et guitaristes (# 9) de tous les temps. Son plus récent Grammy lui a été décerné cette année pour son album Joni Mitchell At Newport Live, sacré Meilleur album folk.

À propos de la SOCAN

Depuis 100 ans, la SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux appartenant à ses membres au Canada et elle défend fermement la vérité fondamentale selon laquelle la musique a une valeur.

La SOCAN perçoit les droits de licence pour l'exécution publique et la reproduction de la musique. Elle les jumelle ensuite aux ayants droit de cette musique et elle les répartit sous forme de redevances aux créateurs et éditeurs de musique au Canada et dans le monde entier. Forte d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN continue de plaider en faveur d'une juste rémunération du travail de ses près de 200 000 membres auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Apprenez-en plus au www.socan.com/fr/ .

À propos de la Fondation SOCAN

Fondée en 1992, la Fondation SOCAN a pour mission d'encourager la prochaine génération de créateurs et créatrices et d'éditeurs et d'éditrices de musique au Canada par le biais de subventions, de prix et de programmes. La Fondation est une organisation indépendante guidée par son propre conseil d'administration. L'organisation fait partie du Groupe SOCAN et est dirigée par un conseil d'administration composé d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique.

À propos du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Le Panthéon des créateurs et des créatrices musicaux canadiens (PACC) est un organisme national bilingue à but non lucratif, dont la mission est de rendre hommage aux plus grands créateurs et aux plus grandes créatrices musicaux du Canada, ainsi qu'aux personnes qui ont consacré leur vie à faire rayonner notre héritage musical. Grâce à ses initiatives et événements tout au long de l'année, le Panthéon soutient et encourage également la relève en création musicale. Fondé en 1998 et acquis par la SOCAN en 2011, le Panthéon fonctionne de manière autonome sous la direction de son propre conseil d'administration. Pour en savoir plus, visitez le www.cshf.ca/fr/ .

