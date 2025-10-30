La troisième édition annuelle de la « Journée Coup d'œil sur ton crédit » encourage les Canadiens et les Canadiennes à prendre en main leur santé financière et à bâtir leur confiance à l'égard de leur avenir financier.

TORONTO et MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Novembre étant le Mois de la littératie financière au Canada, la Banque Fairstone du Canada et ses filiales, la Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone ») et la Compagnie Home Trust (« Home Trust »), invitent les Canadiens et les Canadiennes à prendre en main leur santé financière.

Le mois commence le 2 novembre avec la troisième édition annuelle de la « Journée Coup d'œil sur ton crédit », une journée consacrée à encourager les Canadiens et les Canadiennes à prendre des mesures proactives vers l'autonomisation financière en examinant leur dossier de crédit et leur cote de crédit.

« La littératie financière, ce n'est pas seulement comprendre les chiffres, c'est aussi être prêt à prendre des décisions intelligentes, déclare Elizabeth Cescon, vice-présidente, Souscription, chez Home Trust. Lorsque vous demandez un prêt hypothécaire, le fait de connaître votre cote de crédit peut faire la différence entre obtenir votre maison de rêve et faire face à des retards. Vous pouvez ainsi accélérer le processus, établir des attentes réalistes et aller de l'avant en toute confiance. »

Collaborer pour la confiance financière

Fairstone et Home Trust s'engagent à aider les Canadiens et les Canadiennes à prendre en main leur bien-être financier. En passant régulièrement en revue leur dossier de crédit par le biais de plateformes de confiance comme Equifax® Canada, Borrowell et ClearScore, les consommateurs peuvent prendre des décisions financières éclairées.

« L'établissement et le maintien d'un bon crédit commencent par la sensibilisation, et la "Journée Coup d'œil sur ton crédit" est conçue pour vous aider à franchir cette première étape éclairée, ajoute Mme Cescon. Nous nous engageons à aider les Canadiens et les Canadiennes à accéder aux outils et au soutien dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs financiers. »

Pourquoi vérifier votre cote de crédit?

La vérification régulière de votre dossier de crédit offre des avantages clés qui favorisent la santé financière à long terme :

Détecter le vol d'identité et la fraude à un stade précoce : Repérer rapidement les activités suspectes et agir promptement.

Repérer rapidement les activités suspectes et agir promptement. Gratuit et sécuritaire : La vérification de votre cote représente une enquête non enregistrée, ce qui signifie qu'elle n'a aucune incidence sur votre cote de crédit.

La vérification de votre cote représente une enquête non enregistrée, ce qui signifie qu'elle n'a aucune incidence sur votre cote de crédit. Améliorer la capacité d'emprunt hypothécaire : Une bonne cote peut aider à obtenir du financement, à être admissible à de meilleures modalités et à rendre l'accession à la propriété plus abordable.

Une bonne cote peut aider à obtenir du financement, à être admissible à de meilleures modalités et à rendre l'accession à la propriété plus abordable. Assurer l'exactitude : Les revues de crédit annuelles permettent de corriger les erreurs et de refléter le véritable comportement financier.

Les revues de crédit annuelles permettent de corriger les erreurs et de refléter le véritable comportement financier. Accéder à des occasions financières : Un bon crédit ouvre la porte à des taux plus bas et aux approbations.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent accéder gratuitement à leur cote de crédit par l'entremise d'un bureau de crédit, d'un service de surveillance du crédit ou de leur institution financière. Commencez par demander un dossier de crédit auprès d'Equifax® Canada, de Borrowell ou de ClearScore.

Pour de plus amples renseignements sur le Mois de la littératie financière, la journée nationale « Coup d'œil sur ton crédit » et pour en savoir plus sur les outils, les conseils et les ressources permettant de relever des défis financiers réels, veuillez consulter les sites Fairstone.ca et Hometrust.ca

À propos de la Banque Fairstone du Canada

La Banque Fairstone du Canada et ses filiales, y compris la Financière Fairstone Inc. et la Compagnie Home Trust, offrent des solutions financières novatrices, accessibles et fiables qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, nous offrons des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des produits d'épargne des particuliers et des certificats de placement garantis, du financement de détail et automobile, des cartes de crédit et des prêts numériques, en plus de prêts personnels garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 260 succursales d'un océan à l'autre. Établis au Canada depuis longtemps, nous sommes fiers d'être la plus importante banque de financement alternatif au Canada. Pour en savoir plus : BanqueFairstone.ca

