La Banque Fairstone et la Compagnie Home Trust confirment la clôture de la transaction annoncée le 26 mars 2024

MONTRÉAL et TORONTO, le 8 janv. 2025 /CNW/ - La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone ») et la Compagnie Home Trust (« Home Trust ») ont confirmé aujourd'hui la clôture de la transaction de combinaison annoncée le 26 mars 2024, après la satisfaction des conditions de clôture, y compris la réception des approbations réglementaires requises.

Le nouveau groupe combiné exercera ses activités sous l'entité juridique mère Banque Fairstone, et comprendra une famille de marques bien établies, dont Home Trust, la Financière Oaken, la Banque Home, la Financière Fairstone, EdenPark et Fig.

Scott Wood, président et chef de la direction de la Banque Fairstone, sera le président et le chef de la direction du groupe combiné. Stephen Smith, fondateur et chef de la direction de Smith Financial Corporation, sera le président du conseil d'administration et Yousry Bissada, qui était le chef de la direction de Home Trust, sera nommé vice-président du conseil d'administration.

« Je suis ravi de joindre nos forces à celles de l'excellente équipe de Home Trust et de combiner notre expertise pour continuer à améliorer et à développer nos activités. Le nouveau groupe offrira une gamme complète de produits de prêt, notamment des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des produits d'épargne des particuliers et des certificats de placement garantis, des cartes de crédit, des prêts personnels, du financement de détail, du financement automobile et des prêts numériques », a déclaré Scott Wood. « J'ai hâte de collaborer avec les équipes talentueuses du nouveau groupe de la Banque Fairstone afin d'offrir une valeur et des solutions innovantes exceptionnelles à nos clients et partenaires partout au Canada. »

« L'union de ces deux grandes entreprises renforce notre capacité à servir les millions de Canadiens et de Canadiennes dont les besoins financiers sont souvent négligés par les banques traditionnelles », a commenté Stephen Smith. « Je suis enthousiaste quant à l'impact accru que l'entreprise combinée peut offrir aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche d'une alternative pour leurs besoins financiers. »

Cette combinaison fait du groupe de la Banque Fairstone le plus important prêteur alternatif au Canada, desservant plus de 4 700 courtiers hypothécaires et 2 millions de clients avec une vaste présence nationale et plus de 255 succursales d'un océan à l'autre.

Smith Financial Corporation détient désormais un droit de vote majoritaire au sein de la Banque Fairstone. Centerbridge Partners, L.P., le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et des membres de la direction restent actionnaires minoritaires de la Banque Fairstone.

Eric Hoffman, directeur général principal chez Centerbridge Partners, a ajouté : « Avec cette combinaison, nous créons une plateforme plus solide pour soutenir la croissance et l'innovation dans les services financiers. Ensemble, la Banque Fairstone et Home Trust pourront mieux répondre aux divers besoins financiers à travers le Canada et offrir une valeur ajoutée à nos clients et partenaires. »

Jeff Markusson, directeur général principal, Services financiers au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, a commenté : « En alliant ces deux entreprises complémentaires, cela contribuera à bâtir un écosystème financier encore plus inclusif au Canada en élargissant l'accès à des produits financiers essentiels et en donnant aux Canadiens et aux Canadiennes--surtout les moins bien servis--les moyens d'atteindre leurs objectifs financiers. »

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller financier de Smith Financial Corporation. Torys LLP a agi à titre de conseiller juridique de Smith Financial Corporation. Willkie Farr & Gallagher LLP a agi à titre de conseiller juridique de Centerbridge Partners, L.P. aux États-Unis, et Stikeman Elliott LLP a agi à titre de conseiller juridique du Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et à titre de conseiller canadien de Centerbridge Partners, L.P. Goldman Sachs a agi à titre de conseiller financier de Centerbridge Partners, L.P., et BMO Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller financier du Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

La Banque Fairstone, Home Trust et la Banque Home demeurent des institutions membres distinctes de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC). Pour les clients et les détenteurs de produits d'épargne et d'investissement, toutes les protections existantes par la SADC restent inchangées.

À propos de Smith Financial Corporation

Smith Financial Corporation investit à long terme dans des sociétés de services financiers leaders sur le marché, dont les marques, les relations avec les clients et les équipes de direction ont fait leurs preuves. Seule ou en partenariat avec des institutions aux convictions similaires, elle fournit le capital et l'expertise nécessaires pour aider les sociétés de son portefeuille à prospérer en adoptant un esprit entrepreneurial. Elle détient notamment des participations dans la Société d'assurance hypothécaire Canada Guaranty, la Banque Fairstone du Canada, la Financière First National SEC (TSX : FN), Glass-Lewis & Co, ainsi que Peloton Capital Management et son fonds d'investissement privé. Smith Financial Corporation est une entreprise familiale fondée par Stephen Smith, l'un des plus grands entrepreneurs du secteur des services financiers du Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site de Smith Financial Corporation : https://www.smithfc.ca/.

À propos de la Banque Fairstone du Canada

La Banque Fairstone du Canada et ses filiales, y compris la Financière Fairstone Inc. et la Compagnie Home Trust, offrent des solutions financières novatrices, accessibles et fiables qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, nous offrons des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des produits d'épargne des particuliers et des certificats de placement garantis, du financement de détail et automobile, des cartes de crédit et des prêts numériques, en plus de prêts personnels garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 255 succursales d'un océan à l'autre. Établis au Canada depuis longtemps, nous sommes fiers d'être la plus importante banque de financement alternatif au Canada. Pour en savoir plus : BanqueFairstone.ca.

À propos de Centerbridge Partners, L.P.

Centerbridge Partners, L.P. est une société de gestion d'investissement privée ayant une approche flexible dans différents domaines d'investissement - capitaux privés, crédit et stratégies connexes, ainsi qu'immobiliers - dans le but de développer les occasions les plus intéressantes pour ses investisseurs. La société a été fondée en 2005 et, au 30 septembre 2024, son capital sous gestion s'élevait à 40 G$ US d'actifs avec des bureaux à New York et à Londres. Centerbridge noue des partenariats avec des équipes de direction de classe mondial dans des régions géographiques et des secteurs d'activité ciblés. Pour en savoir plus, consultez www.centerbridge.com | LinkedIn.

À propos du Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 255,8 G$ au 30 juin 2024. Le RREO investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 340 000 participants actifs et retraités. Avec une équipe comptant plus de 450 professionnels des placements qui travaillent depuis d'importants centres financiers du monde entier, le RREO apporte une expertise approfondie dans un large éventail de secteurs et d'industries. En tant que régime de retraite à prestations définies pleinement capitalisé, il a réalisé un taux de rendement net annuel de 9,3 % depuis sa création en 1990. Le RREO n'investit pas seulement pour obtenir un rendement, il veut aussi façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants qu'il sert, les entreprises qu'il soutient et le monde dans lequel il vit. Pour en savoir plus, consultez otpp.com et suivez-nous sur LinkedIn .

