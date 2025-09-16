TORONTO et MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui la clôture réussie de sa première émission de billets de dépôt, générant un produit de 250 millions de dollars au moyen d'un billet de dépôt à taux fixe de trois ans (les « billets »).

L'offre a suscité une forte demande attirant 35 investisseurs institutionnels pour un total de 1,2 milliard de dollars de commande, soit 4,7 fois le montant émis. Il s'agit du plus grand carnet d'ordres enregistré depuis 2021 pour une première émission à taux fixe en dollars canadiens par une institution non BISi. Cette forte participation a permis à la Banque de resserrer la marge à 135 points de base au-dessus des obligations du gouvernement du Canada, soulignant la confiance des investisseurs dans la position de la Banque Fairstone et sa gestion disciplinée du bilan. Les billets à trois ans ayant une échéance fixée au 18 septembre 2028 offrent un coupon de 3,937 %, payable semestriellement.

« Cette première émission marque une étape importante dans notre stratégie de financement puisque la création d'une plateforme de financement diversifiée et résiliente auprès des investisseurs institutionnels représente une initiative stratégique clé à long terme », a indiqué Amir Gorgi, vice-président exécutif et chef des finances de la Banque Fairstone. « La réponse des investisseurs témoigne de la confiance envers la robustesse de notre crédit, notre présence sur les marchés des capitaux et nos perspectives de croissance à long terme. Cette émission nous procure une source de financement concurrentielle pour poursuivre notre croissance et continuer à aider les Canadiens et les Canadiennes à accéder au crédit pour répondre à leurs besoins financiers »

L'émission a été réalisée avec BMO Marchés des capitaux et Marchés financiers Banque Nationale à titre de chefs de file teneurs de livres conjoints, et avec la participation de CIBC Marchés des capitaux, Valeurs mobilières Desjardins, RBC Marchés des capitaux, la Banque Scotia et Valeurs mobilières TD à titre de co-gestionnaires.

Les billets constituent des obligations directes non garanties de la Banque, de rang égal et au même rang que l'ensemble des obligations actuelles et futures non garanties et non subordonnées de la Banque (y compris les passif-dépôts), sauf disposition contraire prévue par la loi. Les billets ne constituent pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

À propos de la Banque Fairstone du Canada

La Banque Fairstone du Canada et ses filiales, y compris la Financière Fairstone Inc. et la Compagnie Home Trust, offrent des solutions financières novatrices, accessibles et fiables qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, nous offrons des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des produits d'épargne des particuliers et des certificats de placement garantis, du financement de détail et automobile, des cartes de crédit et des prêts numériques, en plus de prêts personnels garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 260 succursales d'un océan à l'autre. Établis au Canada depuis longtemps, nous sommes fiers d'être la plus importante banque de financement alternatif au Canada. Pour en savoir plus : BanqueFairstone.ca.

Relations avec les investisseurs : Stéphanie Boutin, Vice-présidente, Marchés des capitaux et financement, [email protected], 514 394-2400 poste 6302410; Relations médias : Caroline Morin, Vice-présidente, Communications d'entreprise, [email protected], +1 833 461-2900