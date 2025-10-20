OTTAWA, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ - La Compagnie Home Trust (« Home Trust ») est fière d'annoncer le lancement d'EquityAccess, une gamme de produits d'hypothèque inversée qui permettent aux Canadiens de 55 ans et plus de transformer la valeur nette de leur propriété en fonds libres d'impôt et sans paiement pour appuyer leurs objectifs financiers et de retraite.

Transformez la valeur de votre maison en qualité de vie avec EquityAccess. (Groupe CNW/Financière Fairstone Inc.)

Dévoilé au Congrès national des Professionnels hypothécaires du Canada à Ottawa, EquityAccess offre aux propriétaires un accès flexible à la valeur nette de leur propriété, ce qui les aide à vieillir chez eux et à profiter d'une plus grande liberté financière.

« Alors que de plus en plus de Canadiens et de Canadiennes prennent leur retraite, le besoin de solutions financières flexibles n'a jamais été aussi grand », déclare Brian Leland, vice-président exécutif, Prêts hypothécaires. « EquityAccess offre aux propriétaires une façon simple et sûre d'accéder à la valeur nette durement gagnée de leur maison pour planifier leur retraite et en profiter comme ils le souhaitent. Les clients qui font affaire avec un courtier hypothécaire bénéficieront également de la solide réputation de Home Trust en matière d'excellence du service, de son savoir-faire en souscription et de l'expertise qu'elle fournit aux courtiers hypothécaires depuis des décennies. »

Expansion d'une gamme de solutions de financement alternatif

EquityAccess se fonde sur l'histoire de Home Trust en tant que compagnie pionnière du secteur du financement alternatif. Cette solution d'hypothèque inversée complète un ensemble de produits qui comprend les prêts hypothécaires Classique pour les achats et le refinancement résidentiels, Equityline VisaMD, une solution de crédit alternative à la marge de crédit sur la valeur nette d'une propriété offrant la commodité d'une carte VisaMD, et Solution à coût unique, un produit qui combine les deux précédents en une seule solution de financement.

« Chez Home Trust, nous comprenons que le parcours financier de chaque personne est unique, ajoute M. Leland. Notre objectif est d'offrir des solutions flexibles qui aident les Canadiens et les Canadiennes à devenir propriétaires et à le rester. »

Calendrier de déploiement

EquityAccess est maintenant offert en Ontario par l'entremise du réseau de courtiers hypothécaires de Home Trust. L'expansion en Colombie-Britannique est prévue plus tard cette année, et un déploiement plus vaste dans d'autres provinces suivra au premier semestre de 2026.

À propos de la Compagnie Home Trust

La Compagnie Home Trust, une filiale de la Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone »), offre des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux et des services de cartes de crédit. Home Trust et sa filiale, la Banque Home, offrent également des produits d'épargne et d'investissement par l'intermédiaire de courtiers et par l'entremise d'une marque destinée directement aux particuliers, la Financière Oaken. Établies au Canada depuis longtemps, la Banque Fairstone et ses filiales sont fières d'être la plus importante banque de financement alternatif au Canada. Pour en savoir plus : https://www.hometrust.ca/fr-ca/ et https://www.banquefairstone.ca/

Pour en apprendre davantage, consultez hometrust.ca/hypotheque-inversee (en anglais seulement) ou parlez à votre courtier hypothécaire.

Jennifer Morrison, Directrice, Communications externes et événements