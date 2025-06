La période pour soumettre une candidature est ouverte et les propriétaires d'entreprise peuvent s'inscrire pour tenter de remporter 200 000 $ en financement, en technologie et en visibilité pour propulser leur entreprise

TORONTO, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le concours #AidonsNosPME de TELUS est de retour pour une sixième année consécutive avec plus de 1 million de dollars en prix et récompenses, afin d'appuyer les petites entreprises canadiennes qui constituent l'épine dorsale de l'économie du pays. TELUS est déterminée à soutenir et à reconnaître le rôle essentiel que jouent les propriétaires de petites entreprises comme moteurs d'innovation, de croissance économique et de retombées positives dans nos collectivités.

Dès maintenant et jusqu'au 3 septembre 2025, les propriétaires de petites entreprises peuvent s'inscrire à telus.com/aidonsnospme pour gagner l'un des cinq grands prix d'une valeur de plus de 200 000 $ chacun. Les prix comprennent 75 000 $ en financement direct, 80 000 $ en publicité et visibilité commerciale, 35 000 $ en technologie TELUS avec un ensemble technologique de Samsung, et 10 000 $ en soutien visant le mieux-être de TELUS Santé. En plus des grands prix, 15 finalistes recevront 20 000 $ en financement et en solutions technologiques, et 15 autres entreprises bénéficieront d'une visibilité nationale grâce à des communications dans les médias sociaux de TELUS.

Cette année, TELUS rend hommage aux propriétaires d'entreprise qui ont réussi au Canada. Les esprits novateurs qui ont construit leur rêve et trouvé leur équipe ici. Les leaders qui ont développé leur idée et ouvert la voie, transformant leur passion en succès.

TELUS est à la recherche de propriétaires d'entreprise qui sont en mesure de démontrer comment ils utilisent l'innovation et la technologie pour se démarquer de leurs pairs et faire croître leur entreprise et comment leur équipe et leur réseau de soutien contribuent à leur réussite. De plus, les propriétaires doivent décrire l'ampleur des retombées du succès de leur entreprise sur l'économie locale et leur collectivité.

« Les petites entreprises sont le cœur battant de notre économie, et elles continuent de faire preuve de résilience et d'innovation remarquables face aux récents défis économiques mondiaux, a déclaré Ali Barakat, vice-président, Ventes commerciales, Québec et provinces de l'Atlantique à TELUS Solutions d'affaires. Avec #AidonsNosPME, nous invitons les petites entreprises de toutes tailles à partager ces histoires extraordinaires et, avec plus de 1 million de dollars en prix et récompenses, nous ne célébrons pas seulement leurs réalisations, nous leur offrons du soutien pour accroître leurs retombées et rédiger le prochain chapitre des réussites canadiennes. »

« Gagner le concours #AidonsNosPME a été incroyable. Grâce à ce financement, nous avons pu investir dans de nouvelles technologies et dans notre marque. Les gens que TELUS a mis sur notre route, y compris d'autres propriétaires d'entreprise, nous ont aidés à voir l'entreprise sous un nouveau jour et nous ont encouragés à la faire croître, a déclaré Jill Sheridan, copropriétaire de Legends Haul et gagnante d'un grand prix #AidonsNosPME 2024. Le concours #AidonsNosPME a été une expérience incroyable, et nous sommes très heureux d'en avoir fait partie. »

Depuis 2020, TELUS s'est engagée à verser plus de 6 millions de dollars dans le cadre du programme #AidonsNosPME pour offrir du financement, des solutions technologiques et une visibilité aux entreprises canadiennes. Pour en savoir plus et pour vous inscrire d'ici le 3 septembre 2025, visitez telus.com/aidonsnospme .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 76 millions de vies dans le monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Personnes-ressources pour les médias

François Marchand

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.