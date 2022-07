Le gouvernement du Canada continue de soutenir les festivals partout au pays

QUÉBEC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Spectacles de musique et de danse au cœur des villes ou encore, célébrations de nos traditions et de notre patrimoine, les festivals sont des rendez-vous rassembleurs mémorables. Ils rapprochent les Canadiens et les Canadiennes, soudent les communautés et contribuent à leur prospérité. Cette année, la programmation de centaines de festivals présentés partout au pays s'annonce riche et diversifiée.

À l'occasion d'une visite au Festival d'été de Québec 2022, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a réaffirmé l'appui du gouvernement du Canada à la vitalité des festivals. Les travailleurs et les organismes du milieu du spectacle devant public ont été parmi les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada les a soutenus dès le début, et il continue à le faire, notamment grâce au programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine - comportant un budget annuel récurrent de 13,76 millions de dollars en subventions et contributions dédiées aux événements artistiques et patrimoniaux locaux - et au Fonds du Canada pour la présentation des arts - doté d'un budget annuel récurent de 32,3 millions de dollars en subventions et contributions - administrés par Patrimoine canadien.

En visite à Québec, le ministre a souligné un financement de Patrimoine canadien de plus de 2,1 millions de dollars pour la région de Québec, notamment pour les festivals suivants : Carrefour international de théâtre, ComedieHA! Fest-Québec, Festival Envol et Macadam, Pow Wow Odanak et Fêtes de la Nouvelle-France.

D'un bout à l'autre de la province, ce sont plus de 17,2 millions de dollars qui ont été distribués pour les festivals au Québec en 2021-2022 dans le cadre de ces deux programmes récurrents, ainsi que par des mesures temporaires mises en place pour soutenir la relance des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine. Dès les premières semaines de la pandémie, des fonds spéciaux ont été rendus disponibles en urgence, en renfort au financement régulier, afin de maintenir en place l'expertise et les structures professionnelles qui rendent possibles ces expériences culturelles canadiennes. Ces investissements ont fait la différence pour appuyer la croissance et la compétitivité à long terme des festivals canadiens, ainsi que pour favoriser le retour et le développement des publics.

Alors que la saison estivale est bien lancée, donnons-nous rendez-vous et prenons part à des festivals dont nous conserverons un souvenir impérissable.

« Enfin on retrouve nos festivals! C'est avec un soupir de soulagement qu'on peut voir nos artistes monter à nouveau sur les scènes de nos festivals préférés. On sait que la pandémie n'a pas été facile, mais on continue de répondre présent pour soutenir nos événements culturels dans leur relance! Avec ce soutien, ils peuvent continuer de faire rayonner notre culture, attirer des visiteurs de partout et créer de bons emplois pour les gens de chez nous. Cet été et tout au long de l'année, profitons-en pour encourager nos artistes au Québec et partout au pays! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Le Festival d'été de Québec a récemment reçu un financement total de 13 millions de dollars dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts de Patrimoine canadien, du Programme de développement économique du Québec et de l'Initiative d'appui aux grands festivals de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Le budget de 2021 prévoyait 500 millions de dollars pour la réouverture et la relance des organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport :

Le Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport a fourni 300 millions de dollars sur deux ans et est administré par les programmes existants de Patrimoine canadien ainsi que par les programmes offerts par le Conseil des arts du Canada et Téléfilm Canada .

et Téléfilm . Le Fonds de réouverture a fourni 200 millions de dollars sur deux ans par l'entremise de programmes existants pour soutenir, entre autres, les festivals, les événements culturels, les représentations théâtrales en plein air, les célébrations du patrimoine, les musées locaux et les événements de sport amateur au Canada .

L'Initiative d'appui aux grands festivals et événements est un fonds national de 200 millions de dollars sur deux ans destiné à aider les grands festivals canadiens à survivre et à s'adapter à la pandémie. Ce fonds est administré par les agences de développement régional du Canada.

Doté d'un budget annuel récurrent de 32,3 millions de dollars en subventions et contributions, le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre un appui financier aux festivals artistiques et saisons de spectacles professionnels ainsi qu'aux organismes qui les soutiennent.

Le budget de 2021 a accordé au Fonds du Canada pour la présentation des arts une somme supplémentaire de 8 millions de dollars par année en 2022- 2023 et 2023-2024, en plus de son budget annuel régulier.

pour la présentation des arts une somme supplémentaire de 8 millions de dollars par année en 2022- 2023-2024, en plus de son budget annuel régulier. En 2021-2022, le Fonds a reçu 20 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public, tel que cela avait été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

De plus, le Fonds du Canada pour la présentation des arts s'est vu accorder, dans le cadre du budget de 2021,10 millions de dollars pour 2021-2022 par l'entremise du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport, et 25 millions de dollars pour 2022-2023, par l'entremise du Fonds pour la réouverture, afin de mettre en œuvre des mesures d'aide temporaire ciblées pour le secteur de la présentation des arts.

Avec un budget annuel récurrent de 13,76 millions de dollars en subventions et de contributions pour les événements artistiques et patrimoniaux locaux, le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine encourage les citoyens de tout le pays à se rencontrer et à s'engager dans leurs communautés locales au moyen des arts de la scène et des arts visuels, ainsi que par l'expression, la célébration et la préservation de leur patrimoine historique local.

Dans le budget de 2021, ce programme a reçu 7 millions de dollars supplémentaires par an pendant deux ans ( 2022-2023 et 2023-2024), en plus de son budget annuel, pour les festivals d'arts locaux et du patrimoine.

2023-2024), en plus de son budget annuel, pour les festivals d'arts locaux et du patrimoine. En 2021-2022, le Programme a reçu 4,5 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public, tel que cela avait été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Le budget de 2021 a également alloué 5,65 millions de dollars supplémentaires au programme en 2021- 2022 et 2022-2023, par l'entremise du Fonds de réouverture.

Le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada représente un investissement de 60 millions de dollars pour compenser les pertes de revenu ainsi que financer des organismes qui offrent des programmes et des services aux travailleurs indépendants et autonomes du secteur des spectacles sur scène.

