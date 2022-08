Retour des croisières et spectacles de Drag Queens chez Croisières AML

QUÉBEC CITY, le 2 août 2022 /CNW Telbec/ - Les spectacles de Drag Queens sont de retour sur les navires des Croisières AML à Québec et à Montréal. Costumes, humour et performances musicales seront au rendez-vous lors de ces événements exclusifs offerts en formule croisière-spectacle et repas.

Croisières et drag queens (Groupe CNW/Croisières AML)

« Lorsque Croisières AML nous a approchés pour collaborer à nouveau cette année, nous étions très enthousiastes car ces croisières permettent de faire rayonner notre communauté et de rejoindre un plus grand public tout en offrant une performance inédite sur le fleuve! », explique Gabry Elle, organisatrice de l'événement.

« Une escapade sur le fleuve à laquelle s'ajoute la découverte de l'art Drag, dans l'humour et le divertissement! », ajoute Noémie Cousineau, Directrice marketing et communications de Croisières AML.

À Montréal le 10 août, les passagers du AML Cavalier Maxim assisteront à un spectacle éclatant mettant en vedette Pétula Claque, Lady Boom Boom, Emma Déjà-Vu, Océane Aquablack, Sasha Baga et Gabry Elle.

Du côté de Québec, la fête Arc-en-ciel sera soulignée en formule croisière brunch sur le AML Louis Jolliet le 3 septembre prochain. Les Drag Queens Scarlett Paris Evans, Jojo Bones, Gabry Elle, IGAnne et Narcissa Wolfe offriront des prestations qui sauront plaire autant aux adeptes qu'aux non-initié(e)s.

À propos de Croisières AML

Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 1972 dont les capitaux sont 100 % québécois. Elle est depuis devenue avec ses 25 navires qui sillonnent le Saint-Laurent de Montréal à Tadoussac, la compagnie de croisière la plus importante au Canada. La qualité, l'originalité et la diversité des croisières de l'entreprise apportent chaque année bonheur, émotion et émerveillement à plus de 600 000 passagers. Le service impeccable et l'accueil chaleureux de ses 750 employés font la renommée de l'entreprise depuis près de 50 ans.

