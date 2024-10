Croisières AML obtient la certification de développement durable Biosphere

QUÉBEC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Croisières AML est fière d'annoncer avoir obtenu la certification Biosphere, une reconnaissance en matière de développement durable reconnue mondialement.

Biosphere est le système international de gestion et de certification de la durabilité mis en place par le Responsible Tourism Institute. Cette organisation représente aujourd'hui la plus grande communauté internationale de destinations et d'entreprises axées sur le développement durable.

Depuis plus de 25 ans, le programme Biosphere aide les destinations, les entreprises et les organisations à définir, organiser et rendre visibles leurs objectifs durables. Il offre un modèle pour élaborer un plan de développement durable personnalisé, incluant un processus d'évaluation annuelle et des audits externes.

« C'est une grande fierté pour nous d'obtenir cette certification en tant qu'entreprise leader en tourisme au Québec. Cette étape est en continuité avec nos autres engagements visant à créer et promouvoir des pratiques durables au sein des secteurs maritimes et touristiques. Je félicite nos employés dont les efforts quotidiens contribuent à l'atteinte de nos objectifs. Nous remercions aussi Destination Québec cité pour son soutien constant lors du processus de certification », souligne Yan Hamel, président-directeur général de Croisières AML.

D'autres engagements en matière de développement durable

Depuis 2012, Croisières AML est membre de l'Alliance verte, le principal programme de certification environnementale pour l'industrie maritime nord-américaine, qui vise à améliorer la performance environnementale en ciblant les enjeux clés liés à la protection de la biodiversité, la qualité de l'air, de l'eau et des sols, ainsi qu'aux relations avec les communautés.

En tant que membre co-fondateur de l'Alliance Éco-baleines il y a 15 ans, Croisières AML cible les plus hauts standards dans les pratiques écoresponsables des excursions aux baleines, et ce, grâce à une vingtaine d'indicateurs de performance.

Pour en savoir plus sur la certification Biosphere, consultez ce lien.

Pour en apprendre davantage sur l'implication de Croisières AML en matière de développement durable, visitez le site web.

À propos de Croisières AML

Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 1972 dont les capitaux sont 100 % québécois. Elle est depuis devenue avec ses 25 navires qui sillonnent le Saint-Laurent de Montréal à Tadoussac, la compagnie de croisière la plus importante au Canada. La qualité, l'originalité et la diversité des croisières de l'entreprise apportent chaque année bonheur, émotion et émerveillement à plus de 650 000 passagers. Le service impeccable et l'accueil chaleureux de ses 750 employés font la renommée de l'entreprise depuis plus de 50 ans.

