Gratuit pour les enfants : Croisière et visite de la Grosse-Île!

QUÉBEC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - En collaboration avec Parcs Canada, Croisières AML est heureuse d'annoncer que jusqu'au 20 juillet prochain, les enfants de 12 ans et moins pourront profiter gratuitement de la croisière et visite de la Grosse-Île. Cette initiative, qui représente une économie de 49,99 $ par enfant, vise à encourager les familles à découvrir ce lieu historique national au cœur du fleuve Saint-Laurent.

Par ailleurs, dans le cadre du programme « Laissez-passer Un Canada Fort » mis en place par le gouvernement fédéral pour encourager la découverte du patrimoine canadien, l'accès à tous les sites de Parcs Canada -- incluant Grosse-Île -- est gratuit jusqu'au 2 septembre 2025. Les adultes bénéficient donc d'un tarif avantageux, qui se traduit par une réduction sur le prix régulier du billet considérant la gratuité associée au droit d'entrée de Parcs Canada.

À seulement 35 minutes de Québec, montez à bord pour une croisière en direction de ce lieu mythique qui servit de station de quarantaine pour des dizaines de milliers d'immigrants pendant plus de 100 ans. C'est le moment idéal pour planifier une escapade familiale enrichissante et vivre une expérience unique en compagnie des guides et des personnages costumés de Parcs Canada.

Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 1972 dont les capitaux sont 100 % québécois. Elle est depuis devenue avec ses 25 navires qui sillonnent le Saint-Laurent de Montréal à Tadoussac, la compagnie de croisière la plus importante au Canada. La qualité, l'originalité et la diversité des croisières de l'entreprise apportent chaque année bonheur, émotion et émerveillement à plus de 650 000 passagers. Le service impeccable et l'accueil chaleureux de ses 750 employés font la renommée de l'entreprise depuis plus de 50 ans.

