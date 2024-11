Saison 2024 : RECORD D'ACHALANDAGE DES NAVETTES FLUVIALES

Trajets Vieux-Montréal - Longueuil - Île-Ste-Hélène

MONTRÉAL, le 11 nov. 2024 /CNW/ - L'engouement pour les navettes fluviales ne s'essouffle pas : le nombre de 153 077 passages a été atteint sur les trajets reliant le Vieux-Montréal à Longueuil et l'Île-Ste-Hélène. Depuis l'intégration de ces trajets dans le projet pilote en 2022, on constate une hausse de 56% de la fréquentation.

En plus de 30 ans à opérer ces liens fluviaux, Navettes maritimes du Saint-Laurent n'a jamais enregistré un tel achalandage record. Des résultats qui permettent d'affirmer que le transport collectif par voie fluviale fait son chemin dans la région métropolitaine et que les comportements des usagers changent. En plus d'être très attractif, ce mode de transport favorise les déplacements actifs et contribue à réduire la dépendance à la voiture individuelle, ce qui enlève de la pression sur le réseau routier.

Le projet pilote coordonné par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et financé en partie par le ministère des Transports et de la Mobilité durable était de retour en 2024, au grand bonheur des usagers de mobilité douce. L'intégration tarifaire du projet pilote s'est poursuivie afin de permettre aux détenteurs d'abonnement, de titres mensuels et hebdomadaires appropriés ainsi qu'aux enfants de 11 ans et moins, d'utiliser les liaisons fluviales sans frais supplémentaires.

« C'est tellement réjouissant de voir les centaines de piétons et cyclistes se croiser sur les quais. L'achalandage et la satisfaction des usagers sont en continuelle augmentation. Des résultats qui démontrent la pertinence de ce mode de déplacement actif. » s'enthousiasme Yan Hamel, président-directeur général de Navettes maritimes du Saint-Laurent.

Dans une perspective d'intermodalité, de façon complémentaire aux services de transport en place, les navettes fluviales permettent de bonifier le réseau de transport collectif avec une option de déplacement ayant un impact positif sur la réduction des émissions de GES. Efficaces et sécuritaires, les navettes fluviales donnent et facilitent l'accès pour tous et favorisent le dynamisme social et économique.

« Les habitudes de déplacement évoluent, et, pour répondre à leurs besoins variés, les citoyens recherchent des solutions de transport simples, efficaces et durables. C'est ce que leur propose la navette fluviale. » ajoute monsieur Hamel.

Avec un financement adéquat, les navettes fluviales ont définitivement la capacité de contribuer à offrir des milieux de vie durables, sobres en carbone, et être un mode de transport collectif et actif adapté aux réalités actuelles pour faciliter les déplacements. Il est maintenant temps de pérenniser ces liens fluviaux!

