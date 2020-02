Retour à la normale sur certaines routes de VIA Rail

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Comme prévu, certains services de VIA Rail Canada (VIA Rail) ont repris aujourd'hui!

Nous sommes heureux d'avoir à nouveau pu accueillir nos passagers à bord de certains de nos trains et les remercions pour leur patience pendant cette période difficile.

Nous remercions également nos employés pour leur engagement, leur professionnalisme mais surtout, pour le service exceptionnel qu'ils offrent à nos passagers.

Tous les voyages se sont déroulés sans incident, même si certains de nos trains ont encouru un certain retard. Nous nous excusons auprès de nos passagers pour les inconvénients occasionnés.

Aperçu de la reprise des services

Route Service Toronto-London-Windsor en service complet Toronto-Sarnia en service complet Toronto-Niagara Falls en service complet Montréal-Ottawa semaine en service partiel Trains 22, 24, 26, 28, 33,35, 37, 39 Montréal-Ottawa Fins de semaine Service complet (date de la reprise prévue, samedi 22 février) *Ces informations sont sujettes à changement sans préavis.

Puisque le reste des services de VIA Rail ne sont pas en opération jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de Sudbury-White River (CP Rail) et de Churchill-The Pas (Hudson Bay Railway), VIA Rail a annulé tous les départs concernés selon le tableau ci-dessous.

Aperçu de l'annulation des services*

Route Service Annulé jusqu'à Montréal-Québec Annulé Samedi 22 février Toronto-Ottawa Annulé Lundi 24 février Toronto-Montréal Annulé Lundi 24 février Senneterre-Jonquière Annulé Lundi 24 février l'Océan Annulé Lundi 24 février Winnipeg-The Pas Annulé Jeudi 27 février Prince Rupert- Prince Georges Annulé Jeudi 27 février Le Canadien Annulé Jeudi 27 février *Ces informations sont sujettes à changement sans préavis.

Tous les passagers sont invités à visiter notre site web pour plus d'informations. Les détails sur la politique de remboursement et la marche à suivre sont disponibles à https://www.viarail.ca/fr/information-avis-voyageurs.

À compter d'aujourd'hui, 20 février, 647 trains ont été annulés en raison des blocus. Le nombre total de passagers affectés est de plus de 117 000.

Nous demeurons confiants que la situation soit résolue le plus tôt possible et nous encourageons toutes les parties impliquées à poursuivre leurs efforts en vue d'une résolution pacifique.

Nous remercions nos passagers pour leur patience et leur compréhension.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

