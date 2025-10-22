Retards de paiement des primes en santé : la FSSS s'adresse aux tribunaux

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) n'a d'autre choix que de s'adresser aux tribunaux afin de forcer le gouvernement à verser l'argent dû aux travailleuses et travailleurs du réseau depuis la conclusion de la négociation du secteur public de juin 2024 !

Les démarches juridiques démarrent ce mercredi 22 octobre. L'audience porte principalement sur l'obligation de résultat de l'employeur à verser aux travailleuses et aux travailleurs la rétroactivité de leurs primes depuis juin 2024.

« Un an et demi après la signature de la convention collective, ces employé-es du réseau n'ont toujours pas été payés. Les primes existantes et celles introduites par le gouvernement comme étant une solution miracle sont censées compenser les conditions de travail difficiles. Non seulement ces gens-là n'ont pas été payés dans les délais, mais ils n'ont aucune perspective de versement. C'est totalement inacceptable », martèle le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc.

« Il y a des personnes salariées qui attendent cet argent pour pouvoir vivre décemment. Pour certaines, les montants en souffrance représentent des milliers de dollars. Cette situation est inadmissible, insiste la vice-présidente responsable du secteur public à la FSSS-CSN, Carole Duperré. Nos travailleuses et travailleurs sont en colère. Ils méritent plus de respect que ça. »

L'insulte à l'injure

La FSSS dénonce la négligence et la nonchalance du gouvernement qui souffle le chaud et le froid en tenant pour acquis les travailleuses et les travailleurs. Ceux qu'il qualifiait il n'y a pas si longtemps d'anges gardiens sont aussi des contribuables qui ne reçoivent pas le salaire promis.

Pour ajouter l'insulte à l'injure, l'employeur rejette sa responsabilité sur les épaules des autres. La FSSS exige du gouvernement des actions concrètes et immédiates afin que les montants en souffrance soient payés. Les travailleuses et les travailleurs assument seuls les conséquences économiques de ce défaut de paiement alors que Santé Québec et le gouvernement s'en lavent les mains !

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux et services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements : Julie Mercier, conseillère à l'information, FSSS-CSN, 514 265-8963, [email protected]