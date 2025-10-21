Face à l'inflexibilité de la STM : les employé-es d'entretien en grève dès le 1er novembre

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - La grève des 2400 employé-es d'entretien devient une fois de plus nécessaire face à l'inflexibilité insensée de la STM. Le Syndicat du transport de Montréal-CSN transmet aujourd'hui un avis de grève débutant dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre et se terminant le 28 novembre.

La STM coule son examen de négociation 101

Après plus de 115 rencontres de négociation, la STM reste figée sur ses positions et s'obstine à ne pas ajouter les personnes nécessaires à la table pour conclure une entente. La médiation suit son cours et vise à rapprocher les parties, mais la rigidité de la société de transport ne permet pas de faire avancer les échanges en tenant compte des préoccupations de part et d'autre. Chaque mouvement du syndicat à la table de négociation est accueilli froidement par la société de transport.

Si la grève devait être déclenchée, elle affecterait directement l'administration interne de la STM par un arrêt des heures supplémentaires. Durant cette troisième séquence de grève, des ralentissements et des arrêts de service sont à prévoir, même si les services seront maintenus durant les heures de pointe. Advenant un débrayage, la STM avisera la population de l'étendue des services maintenus. Rappelons que les 2400 employé-es d'entretien de la STM ont effectué une première séquence de grève de neuf jours en juin dernier et une deuxième du 22 septembre au 5 octobre.

« La négociation, ça se fait à deux. La STM coule l'examen de négociation 101 et son intransigeance est la raison pour laquelle nous devons encore avoir recours à la grève. Si nous voulons maintenir de bonnes conditions de travail, nous n'avons d'autre choix que de nous préparer une fois de plus à faire la grève. Nous aurions souhaité l'éviter et nous avons tout fait pour ça. Si les usagères et les usagers se cognent le nez sur une porte fermée à partir du 1er novembre, ils sauront que c'est parce que la STM est plus occupée à attaquer nos conditions de travail qu'à améliorer les services à la population », lance le président du Syndicat du transport de Montréal-CSN, Bruno Jeannotte.

Les usagères et les usagers veulent de bonnes conditions pour les employé-es de la STM

La STM continue de vouloir s'en prendre aux conditions de travail des employé-es d'entretien, notamment en augmentant le recours à la sous-traitance. Pourtant, un récent sondage mené par la CSN illustre que 80 % des personnes répondantes sont d'avis que pour garantir un bon service aux usagers, la STM doit offrir de bonnes conditions de travail à ses employé-es d'entretien.

« Il y a tellement à faire pour bien entretenir les métros et les autobus. Quand les gens utilisent le transport collectif, ils veulent compter sur un service de qualité. Il faut absolument maintenir de bonnes conditions de travail pour y arriver et ne pas ouvrir toute grande la porte au privé », poursuit la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Stéphanie Gratton.

« Les 2400 employé-es d'entretien de la STM doivent encore avoir recours à la grève pour empêcher la STM de mettre la hache dans leurs conditions. Leur négociation est un moment clé pour l'avenir du transport collectif public. Il est plus que temps que la STM négocie véritablement pour en venir à une entente », ajoute le président du Conseil central du Montréal métropolitain, Bertrand Guibord.

« La STM et le gouvernement font tout un duo. D'un côté, on a un mauvais élève qui fait tout pour nuire à la négociation. De l'autre, un gouvernement qui sous-finance le transport collectif en ne misant que sur l'asphalte. Le Québec doit faire mieux que ça et enfin développer des projets de transport en commun pour faire face à la crise climatique et créer des emplois d'avenir », de conclure le 1er vice-président de la CSN, François Enault.

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

Hubert Forcier, Service des communications de la CSN