Résidences privées pour aîné-es : recommandation de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève

DRUMMONDVILLE, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Réunis en instance sectorielle, les travailleuses et travailleurs des résidences privées pour aîné-es (RPA) ont profité de l'occasion pour exprimer leur ras-le-bol face à la lenteur des négociations. Ils dénoncent des retards salariaux persistants, alors que la majorité d'entre eux ne reçoit toujours aucune cotisation patronale à un régime de retraite.

Quatre ententes de principe, mais encore beaucoup de chemin à faire

À date, on enregistre déjà quatre ententes de principe qui atteignent, et dans certains cas surpassent, les objectifs de la négociation coordonnée. Les besoins demeurent toutefois pressants alors qu'une grande partie des membres gagne des salaires insuffisants pour joindre les deux bouts.

Pour la porte-parole du secteur des RPA, Marlène Ross, il faut hausser le ton : « Nos employeurs nous répètent qu'ils nous apprécient, mais quand vient le moment de le démontrer à la table de négociation, ils nous offrent des miettes. C'est pourquoi nous recommandons aujourd'hui à nos délégué-es d'aller chercher des mandats de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. Nous sommes convaincus qu'en nous mobilisant et en exerçant la pression nécessaire, nous obtiendrons des conventions collectives qui reconnaissent enfin notre juste valeur. »

La négociation coordonnée : un moteur de solidarité et de gains réels

Même si la grande majorité des RPA est encore en négociation, l'adhésion à la plateforme coordonnée agit comme un véritable moteur de mobilisation pour les membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« Nous avons obtenu quatre ententes de principe qui ont permis des augmentations salariales pouvant atteindre 22 % sur la durée des nouvelles conventions collectives. Nous sommes fiers de ces avancées », affirme la vice-présidente responsable des secteurs parapublics et privés de la FSSS-CSN, Lucie Longchamps. « Ces résultats démontrent que l'unité de nos forces et de nos revendications est la clé pour obtenir des gains significatifs pour nos membres », conclut Madame Longchamps.

La 2e vice-présidente du Conseil central du Cœur du Québec (CCCQ-CSN), Karine Bolduc, souligne la détermination des travailleuses et travailleurs : « Nous sommes fiers d'appuyer les salarié-es des RPA dans leurs négociations et dans leur mobilisation. Adopter des moyens de pression exige du courage, car cela signifie parfois affronter son employeur et même se priver de revenus en cas de grève pour réaliser des gains durables. Le CCCQ-CSN les appuie pleinement et continuera de le faire aussi longtemps qu'il le faudra. »

À propos :

La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux. Elle compte des milliers de syndiqué-es travaillant dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) au Québec. Les priorités de ce secteur portent, entre autres, sur l'application d'une plateforme salariale, la création d'une mutuelle de formation, l'élaboration d'un régime de retraite et la coordination des négociations de conventions collectives.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

