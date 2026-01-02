Parti du port de Tenerife, aux îles Canaries, le Byzantion a complété une traversée transatlantique de 11 jours, une performance notable en plein hiver dans l'Atlantique Nord. Lors des quatre derniers jours, l'équipage a dû composer avec des vents soutenus, des rafales atteignant 50 nœuds et une houle impressionnante pouvant culminer à 10 mètres. Battant pavillon des Îles Marshall, ce pétrolier a accosté au quai 109, opéré par Suncor, où il décharge actuellement sa cargaison. Le navire reprendra la mer demain, le 3 janvier, à destination d'un port américain.

L'arrivée de ce premier navire de l'année illustre l'importance stratégique du vrac liquide pour le Port de Montréal. En 2024, ce secteur a représenté près de 40 % du tonnage total manutentionné, une proportion qui devrait se maintenir en 2025. Malgré la volatilité des marchés mondiaux, il affiche une remarquable stabilité, avec plus de 12 millions de tonnes manutentionnées annuellement depuis huit ans. Cela illustre la très grande diversité des produits et le rôle logistique clé que le Port de Montréal joue dans le maintien de la sécurité énergétique du pays, la fiabilité des chaînes d'approvisionnement et à la compétitivité des entreprises canadiennes.

Capitaine Kuharenoks: une première fois à Montréal

Originaire de Lettonie, le capitaine Andrejs Kuharenoks s'est dit honoré de recevoir cette distinction lors de sa toute première escale en carrière à Montréal. Il a souligné qu'il conservera un souvenir marquant de cette cérémonie et que cet honneur rejaillira sur tout l'équipage. Ancien officier de pont, il a toujours su qu'il voulait consacrer sa carrière à la mer, stimulé par les défis quotidiens, les responsabilités du commandement et les exigences de la vie à bord. Il est capitaine depuis 2005.

La Canne à pommeau d'or, gravée au nom du capitaine et de son navire, lui a été remise ce matin par Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM, lors d'une cérémonie tenue à bord du Byzantion.

L'Administration portuaire de Montréal tient également à souligner le travail des pilotes de la Corporation du Saint-Laurent Central, Patrick Fortin et Donald Morin, qui ont mené le navire à bon port.

Citations

« C'est toujours un moment symbolique fort d'accueillir le premier navire de l'année au Port de Montréal. Le Byzantion marque l'ouverture d'une nouvelle saison alors que le transport maritime est appelé à jouer un rôle de plus en plus grand dans les échanges économiques canadiens. Ce premier navire nous rappelle aussi que nous sommes une grande nation maritime, connectée au monde par le Saint-Laurent. Je salue tout particulièrement le travail du capitaine Kuharenoks et de son équipage, et je suis honorée de perpétuer cette tradition qui fait partie de l'histoire maritime de Montréal depuis plus de 185 ans. », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Le ministre des Transports du Canada et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, a tenu à présenter ses sincères félicitations au capitaine et à son équipage : « Au cours de la dernière année, l'importance du transport maritime pour la résilience économique du Canada nous a tous été rappelée avec force. Dans ce contexte, je tiens à féliciter le capitaine Kuharenoks du Byzantion et tout son équipage de s'être mérité cette distinction. Cette emblématique Canne à pommeau d'or et sa longue histoire témoignent du rôle stratégique que joue le Port de Montréal comme importante porte d'entrée du Canada ».

Le ministre de la Stratégie maritime du Québec, M. Bernard Drainville a également souhaité féliciter le capitaine et son équipage : « Derrière chaque arrivée au Port de Montréal, il y a des femmes et des hommes qui accomplissent un travail exigeant pour garder notre économie en mouvement. La Canne à pommeau d'or nous rappelle cette réalité et souligne l'importance stratégique du Saint-Laurent pour le Québec, le Canada et pour le commerce maritime mondial. Comme gouvernement, nous voulons soutenir une industrie maritime performante, fiable et humaine, parce qu'elle est essentielle à la vitalité de nos entreprises et à nos chaînes logistiques. Je félicite sincèrement le capitaine Kuharenoks et l'équipage du Byzantion. Leur traversée marque le début d'une nouvelle année d'activité portuaire qui fait vivre le Québec tout entier. »

« En tant que grande ville portuaire, Montréal est heureuse de rappeler la collaboration entre la Ville et le Port de Montréal. Les activités portuaires sont essentielles au développement économique de la métropole, et il est important de mettre en valeur la culture maritime. C'est pourquoi, au nom des Montréalaises et des Montréalais, je tiens à féliciter chaleureusement le capitaine Kuharenoks et tout l'équipage du navire Byzantion qui ont remporté cette année la Canne à pommeau d'or. La remise de cette Canne au premier navire océanique à atteindre, sans escale, le Port de Montréal en début d'année, est le fruit d'une tradition vieille de 185 ans. C'est un exploit digne de mention », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

À propos de la tradition de la Canne à pommeau d'or

La Canne à pommeau d'or est remise au capitaine du premier navire océanique à atteindre le Port de Montréal sans escale au début de la nouvelle année. Jusqu'en 1964, la remise de la Canne à pommeau d'or se faisait au printemps pour encourager la reprise de la navigation, alors que Montréal était coupé du monde pendant les longs mois d'hiver. Depuis l'avènement des brise-glaces qui permettent la navigation à longueur d'année, la Canne est remise au capitaine du premier navire océanique à atteindre le port sans escale au début de chaque année, un trophée convoité par les capitaines de nombreux pays.

