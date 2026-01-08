MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce avoir reçu l'autorisation de Pêches et Océans Canada pour les travaux d'expansion des installations portuaires à Contrecœur et la poursuite de la construction du nouveau terminal à conteneurs. Cette autorisation est délivrée aux termes de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril et s'inscrit dans la continuité des activités initiées dès 2015 pour mener à bien ce projet stratégique.

Une approbation en continuité des efforts déjà initiés

Pêches et Océans Canada a émis une autorisation en lien avec les impacts sur les poissons et l'habitat des poissons aux termes de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril, dans le cadre du projet de construction du nouveau terminal portuaire, de la construction du quai et de l'ensemble des travaux en eau requis pour la réalisation du projet. Ceux-ci seront réalisés dans le plein respect des mesures, protocoles, exigences, pratiques et conditions établis dans le cadre de l'autorisation accordée.

« L'obtention de cette autorisation se fait en continuité des efforts initiés depuis plusieurs années pour assurer la concrétisation du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur. Les échanges constructifs avec les experts de Pêches et Océans Canada demeurent au cœur de l'évolution du projet et témoignent de notre engagement à poursuivre sa réalisation dans le respect des exigences environnementales, tout en s'appuyant sur un plan de compensation déjà amorcé », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM.

Cette autorisation fait suite au processus d'évaluation environnementale mené par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, ayant conduit à une déclaration de décision favorable en 2021. L'ensemble du processus a inclus une évaluation environnementale approfondie, des consultations auprès des autochtones, ainsi qu'une analyse scientifique détaillée des impacts sur l'habitat du chevalier cuivré.

En octobre dernier, l'APM avait également reçu l'autorisation permettant la mise en œuvre du plan de compensation pour les herbiers d'alimentation du chevalier cuivré, élaboré en conformité avec la Déclaration de décision, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et Environnement et Changement climatique Canada.

À la suite de l'obtention de cette autorisation, l'APM ira de l'avant avec le projet comme prévu, conformément à l'échéancier établi, qui demeure inchangé. L'année 2026 marquera donc le début des travaux en eau et la poursuite des travaux d'aménagement du site. La mise en service du nouveau terminal est toujours prévue pour 2030.

À propos du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal (APM) il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et du Canada. Avec l'appui de ses partenaires publics et privés, dont un soutien financier des gouvernements du Canada et du Québec, le Port de Montréal y aménagera un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP), dont la mise en service est prévue d'ici 2030. Au maximum de sa capacité, le terminal générera plus de 10 000 emplois annuellement. Il inclura notamment deux postes à quai, une vaste aire de manutention de conteneurs, une cour ferroviaire intermodale raccordée au réseau principal, un portail d'accueil pour les camions connecté au réseau routier, ainsi que des installations de soutien.

Avantageusement situé au cœur du principal bassin d'importateurs et d'exportateurs du pays, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de renforcer, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, un ensemble logistique de calibre mondial.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal, le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

Source : Renée Larouche, Directrice des communications, Administration portuaire de Montréal, [email protected], Téléphone : 514 531-2410