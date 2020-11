FAITS SAILLANTS

Application continue des mesures de prévention en réponse à la pandémie

Réinstauration de la classe Affaires dans le corridor Québec - Windsor avec une offre de service adaptée

avec une offre de service adaptée Augmentation des niveaux de service du Corridor durant le troisième trimestre allant jusqu'à 46 %

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Comme d'autres acteurs de l'industrie des transports, VIA Rail Canada (VIA Rail) continue d'être fortement touchée par la pandémie de la COVID-19, notant une baisse importante de son achalandage et de ses produits voyageurs comparativement à la même période l'an dernier. Durant le troisième trimestre de 2020, VIA Rail a enregistré une baisse de 86 % de ses produits voyageurs ainsi qu'une réduction de 82 % de son achalandage par rapport au même trimestre l'année dernière.

Voyager en toute sécurité

VIA Rail suit les consignes et les recommandations des autorités de santé publique afin de contribuer aux efforts nationaux de lutte contre la pandémie. Les mesures préventives mises en place en réponse à la pandémie pour protéger la santé et la sécurité des passagers et des employés comprennent, entre autres, un nettoyage rehaussé, un contrôle des voyageurs avant l'embarquement, des services à bord modifiés et le port du masque obligatoire en tout temps dans les gares et à bord des trains de VIA Rail.

« Nous sommes conscients que voyager pendant la pandémie peut être difficile. Je tiens à réitérer que l'équipe de VIA Rail ne ménage aucun effort pour s'assurer que nous continuons à offrir une expérience de voyage sécuritaire, confortable et agréable à nos passagers », déclare Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « C'est pourquoi nous avons mis en place un protocole de mesures sanitaires strict à bord de nos trains, dans nos gares, nos centres de maintenance et nos centres d'appels afin que nos clients puissent voyager en toute confiance. D'ailleurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier nos passagers de la confiance continue qu'ils accordent à nos services. »

Adapter nos activités en réponse à la pandémie

La Société continue d'ajuster ses activités en fonction de l'évolution de la pandémie. Afin de mieux refléter la baisse de la demande, VIA Rail a réduit sa capacité disponible pour les services en opération.

« En tant que service ferroviaire voyageur national, nous avons la responsabilité de continuer à fournir notre service public, en dépit des circonstances, tout en préservant l'expérience de voyage. Nous sommes bien conscients que les services de transports sont plus limités dans certaines provinces et nous demeurons concentrés sur la relance des services dans l'est et l'ouest du Canada », affirme Cynthia Garneau.

VIA Rail demeure déterminée à servir les communautés d'un océan à l'autre et a annoncé en octobre une reprise progressive du service dans l'ouest du Canada en offrant un transport interurbain exclusivement entre Vancouver et Winnipeg, à compter du 11 décembre.

Gérer les impacts financiers de la pandémie

« La pandémie ayant amené divers défis et forcé VIA Rail à réduire ses opérations, une série de mesures ont été mises en place pour répondre à la crise et gérer de façon responsable les fonds alloués par le gouvernement du Canada. Nous avons dû prendre des décisions difficiles au cours des derniers mois et nous reconnaissons que les temps sont durs pour nos employés, mais notre objectif demeure de les réintégrer dès que la demande le permettra », souligne Patricia Jasmin, chef, Services financiers.

Durant le troisième trimestre, les charges d'exploitation ont diminué de 27,5 %. Parmi les mesures adoptées afin de gérer les impacts financiers de la pandémie, notons entre autres :

La réduction de certaines de ses charges d'exploitation au prorata du niveau des opérations,

La mise à pied temporaire d'employés syndiqués, cadres et professionnels,

La réduction des activités publicitaires,

La réduction des services dans les gares,

La réduction des coûts administratifs et le report des initiatives non essentielles.

La modernisation de VIA Rail demeure une priorité

« Notre mission, qui consiste à placer nos passagers avant tout, demeure. Alors que nous continuons à faire face à cette crise sanitaire mondiale, il est plus important que jamais de regarder vers l'avenir. Durant ce troisième trimestre, nous avons poursuivi notre modernisation, y compris notre projet phare : le train à grande fréquence (TGF), une initiative d'envergure et écoresponsable, pour laquelle nous espérons recevoir une réponse positive d'ici la fin de l'année. Mais notre vision du transport durable au Canada ne serait complète sans les assises sur lesquelles repose le projet de TGF, notamment le Programme de remplacement de la flotte du Corridor et le Programme de modernisation de la flotte Héritage. En offrant des trains à la fine pointe de la technologie, un aménagement intérieur et un confort amélioré, ainsi que des voies dédiées au transport de ses passagers, VIA Rail transformera le service ferroviaire voyageur au Canada. Notre façon d'avancer est en train de changer, et nous espérons que vous vous joindrez à nous », conclut Cynthia Garneau.

Le rapport du troisième trimestre 2020 de VIA Rail est disponible dans notre espace médias à l'adresse suivante :

https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/Rapport%20T3%202020_VIA%20Rail_FR_0.pdf

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Source : Ben Marc Diendéré, chef, Affaires publiques et communications, VIA Rail Canada

