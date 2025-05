OTTAWA, ON, le 1er mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Le secrétaire général a félicité le premier ministre pour son élection. Le premier ministre Carney a évoqué la relation entre le Canada et les Nations Unies ainsi que leur histoire commune. Il a également mis en relief le soutien continu du Canada aux droits de la personne, à la démocratie et à la primauté du droit. Les dirigeants ont ensuite abordé un large éventail de questions, notamment la réforme des Nations Unies, le financement climatique, les crises humanitaire et de la sécurité en Haïti ainsi que la guerre en Ukraine.

Les dirigeants ont convenu de renforcer cette relation et de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]