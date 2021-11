WINNIPEG, MB, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Comme la pandémie continue de transformer notre manière de travailler, Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, gracieuseté de la Canada Vie, s'est associée à Recherche en santé mentale Canada pour savoir comment les dirigeants perçoivent leur travail.

Dans la première version de l'étude, qui a été menée en septembre 2021, les dirigeants étaient appelés à évaluer dans quelle mesure ils s'engagent à adopter des stratégies pour favoriser la santé et la sécurité psychologiques des membres de leurs équipes.

Une plus grande difficulté à gérer les équipes en temps de pandémie - particulièrement pour les dirigeants qui travaillent sur place

Près de la moitié des dirigeants sondés (43 %) ont plus de difficultés à remplir leurs fonctions en raison de la pandémie. Seulement 4 % d'entre eux ont rapporté que c'était moins difficile de gérer leur équipe en ce moment. Il est aussi intéressant de noter que les dirigeants sur place, même la moitié du temps seulement, étaient plus susceptibles de dire que la pandémie a rendu leurs tâches plus difficiles à accomplir. En effet, 48 % d'entre eux ont dit qu'ils rencontraient plus de difficultés qu'avant.

« Bien des dirigeants sont aux prises avec des défis qu'ils n'avaient jamais rencontrés auparavant », déclare Mary Ann Baynton, directrice générale, Stratégies et collaboration, Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. « Et certains employés qui travaillent sur place depuis le début de la pandémie ou qui reviennent dans les locaux de l'entreprise après avoir télétravaillé longtemps ont peur d'être exposés à la COVID-19. Cela peut être une source d'inquiétudes en milieu de travail, et les dirigeants n'avaient pas à répondre à de telles inquiétudes auparavant. »

Un niveau de confiance qui fluctue

En ce qui concerne le soutien à la santé mentale de leurs employés, les dirigeants ont confiance en leurs aptitudes à bien des égards. Par exemple, voici leur niveau de confiance dans les domaines suivants :

Communication et collaboration (79,5 %)

Intelligence sociale (84 %)

Résolution de problèmes et gestion de conflits (81 %)

Sécurité et sûreté (81,5 %)

« Il est intéressant de noter que les résultats sont constants dans tous les secteurs de l'industrie et dans toutes les provinces », précise Michael Cooper, vice-président du développement et des partenariats stratégiques, Recherche en santé mentale Canada. « Nous avons aussi découvert que les dirigeants plus âgés et les femmes s'évaluaient un peu mieux que les dirigeants plus jeunes et les dirigeants masculins. »

Cependant, les dirigeants ont révélé avoir plus de difficultés avec les aspects suivants lorsqu'ils soutiennent leurs employés :

Gérer les réactions émotionnelles

Faire le suivi des objectifs des employés

Favoriser un sens du devoir

Offrir des possibilités de croissance

« Il n'est pas étonnant que les dirigeants estiment qu'ils ne parviennent pas à gérer efficacement les réactions émotionnelles en période de stress élevé », ajoute Mary Ann Baynton. « Ce n'est pas tout le monde qui a facilement accès à la formation ou aux ressources requises pour gérer cet aspect. Nous avons constaté que les dirigeants qui reconnaissent être en mesure d'aider leurs employés lorsque la pression est élevée sont aussi plus susceptibles de savoir quand l'engagement diminue et quand il faut recommander des ressources appropriées pour soutenir la santé mentale. »

Du soutien est offert

Qu'est-ce que les dirigeants peuvent faire s'ils ne sentent pas à l'aise pour gérer les réactions émotionnelles de leurs employés? Dans le site Web Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, les dirigeants peuvent effectuer l'Évaluation du leader psychologiquement sécuritaire, puis accéder aux outils et aux ressources qui les aideront à améliorer leurs aptitudes qui sont moins développées. Cependant, les dirigeants n'ont pas à effectuer l'évaluation pour accéder aux ressources, car elles sont offertes à tous en tout temps.

Vous pouvez aussi vous renseigner sur la manière dont les dirigeants au Canada ont évalué leur aptitude à agir comme des leaders psychologiquement sécuritaires en consultant les résultats du sondage de 2021.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram, YouTube et LinkedIn.

À propos de Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale

Créé en 2007, le site Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale est une source importante de ressources et d'outils pratiques et gratuits et est conçu pour aider à prévenir et à gérer les problèmes de santé mentale en milieu de travail et à intervenir, le cas échéant. Le Canada est reconnu dans le monde entier comme un chef de file en ce qui a trait à la santé mentale en milieu de travail. De nombreuses personnes et organisations ont contribué à cette notoriété, et nous nous sentons privilégiés d'avoir joué un rôle dans beaucoup d'initiatives importantes. Pour en savoir plus, visitez le site strategiesdesantementale.com.

Recherche en santé mentale Canada

Recherche en santé mentale Canada (RSMC) est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à améliorer la qualité de vie d'un Canadien sur cinq aux prises avec un problème de santé mentale ainsi que les familles, les proches aidants et les collectivités. Nous faisons progresser les connaissances en matière de santé mentale fondées sur des preuves, qui permettent de résoudre des problèmes et sont applicables dans la vraie vie.

SOURCE Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, 204 391-8515, [email protected]; David A. Morris, Directeur général, Communications, Échelle nationale, Recherche en santé mentale Canada, 613 323-0428, [email protected]