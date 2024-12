ʔAQ̓AM KOOTENAY NO1, BC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le projet des zones humides de la communauté ʔaq̓am a pour objectif de restaurer les plans d'eau selon ce qu'on estime être leur état préeuropéen en renforçant la protection de l'environnement et en soutenant des écosystèmes sains et résilients. Ce projet fait l'objet d'un investissement conjoint de plus de 1,4 million de dollars du gouvernement fédéral, de la communauté ʔaq̓am, du Columbia Basin Trust, de Canards Illimités Canada et de la Real Estate Foundation of BC. Le projet est dirigé par la communauté ʔaq̓am.

Depuis les années 1960, les ressources en eau et les écosystèmes des terres de la communauté ʔaq̓am ont subi d'importants changements. Par conséquent, il a été déterminé que les zones humides des terres de la communauté ʔaq̓am constituaient une priorité de restauration en raison de l'augmentation de la température, de la sécheresse et du risque de feu de forêt. Ce projet permettra de restaurer six zones humides qui ont perdu leur eau de surface ou qui montrent des signes de rétrécissement afin de favoriser leur retour à un état plus naturel. L'amélioration et le rétablissement de cet habitat crucial seront bénéfiques pour la faune et la communauté grâce aux valeurs de gestion durable de la communauté ʔaq̓am, à l'amélioration des ressources en eau, ainsi qu'à l'augmentation de la biodiversité des plantes et des animaux.

« La protection des zones humides naturelles est essentielle au développement et au maintien de collectivités durables et résilientes. Cet investissement permettra d'améliorer l'alimentation en eau des zones humides tout en créant un écosystème dynamique dont la communauté pourra profiter. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tandis que nous sommes confrontés aux effets des changements climatiques, à la perte de biodiversité et à la pollution, les Canadiens se mobilisent et travaillent ensemble pour assurer la protection des lieux qu'ils aiment. Le Programme des lieux prioritaires désignés par les collectivités soutient les partenariats dans le cadre desquels les collectivités s'unissent pour assurer une protection durable pour le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Nous sommes impatients de collaborer avec des partenaires locaux à des projets comme celui de la restauration des zones humides de la communauté ʔaq̓am afin de protéger notre patrimoine naturel pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La communauté ʔaq̓am se réjouit de faire équipe avec des partenaires fédéraux et locaux pour soigner et restaurer ses zones humides d'une manière qui respecte ses principes de gestion durable et qui favorise les initiatives axées sur les terres dirigées par la communauté. Le projet de zones humides est un exemple du travail que nous effectuons pour atteindre nos objectifs communautaires liés à l'eau dans le cadre de notre Ka Kniⱡwitiyaⱡa (plan stratégique). »

Nasuʔkin (cheffe) Cheryl Casimer, ʔaq̓am

« Nous sommes fiers de soutenir la restauration des zones humides de la communauté ʔaq̓am, qui profitera aux écosystèmes locaux, à la faune, à la flore, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté. Des investissements comme celui-ci sont essentiels, car ils contribuent à rétablir l'équilibre naturel de notre environnement, à améliorer la biodiversité et à accroître la résilience face aux changements climatiques. En travaillant ensemble, nous soutenons la durabilité à long terme de la communauté ʔaq̓am et de toute la région. »

Johnny Strilaeff, président-directeur général, Columbia Basin Trust

« Canards Illimités Canada est ravi de travailler avec la communauté ʔaq̓am sur son territoire traditionnel et d'appuyer les projets de restauration de zones humides menés par les Autochtones sur les terres de la communauté ʔaq̓am. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre nos efforts de collaboration pour réaliser des projets visant à accroître la résilience des communautés et à préserver la santé des bassins versants et des zones humides. »

Matthew Wilson, chef des programmes de conservation, Canards Illimités Canada

« La restauration des zones humides est très importante pour la biodiversité et la santé des écosystèmes, la culture autochtone et la souveraineté alimentaire, ainsi que pour la résilience face aux sécheresses, aux inondations et aux feux de forêt dans un climat changeant. Nous avons un grand respect pour la responsabilité des ʔaq̓amnik̓ de prendre soin de leurs terres et de leurs eaux, et nous sommes honorés de soutenir ce travail crucial. »

Sherry Yano, directrice des subventions et de l'engagement communautaire, Real Estate Foundation of BC

Le gouvernement fédéral investit 1 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN) et 312 814 $ dans le cadre du Programme des lieux prioritaires désignés par les collectivités (LPDC) d'Environnement et Changement climatique Canada. Columbia Basin Trust alloue 58 128 $ au projet et Canards Illimités Canada fournit 12 066 $. À l'été 2024, la Real Estate Foundation of BC a annoncé qu'elle allouait 100 000 $ au projet.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://logement-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

