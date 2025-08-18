OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada octroi plus de 748 millions de dollars à l'Ontario et à l'Association des municipalités de l'Ontario (AMO) cette année pour créer des collectivités plus fortes et plus connectées.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer afin de construire plus de logements. L'annonce d'aujourd'hui reflète exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à réaliser.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire des infrastructures essentielles et des infrastructures de loisirs qui permettent aux familles canadiennes de s'épanouir.

Par exemple, à Brampton, le financement a été utilisé pour concevoir le Century Gardens Youth Hub. Cette installation de 12 500 pieds carrés comprendra des espaces confortables et invitant pour permettre aux jeunes résidents de nouer des liens, d'apprendre et d'atteindre leur plein potentiel.

La Ville de Windsor a célébré la grande ouverture d'un nouvel espace pour tenir des évènements ouvert à l'année longue sur la place de l'hôtel de ville. Plus de 6,7 millions de dollars en financement ont contribué à la création d'un espace invitant, polyvalent, multi-usage et adapté son milieu qui aide déjà à rassembler les gens tout en renforçant le centre-ville dynamique de Windsor.

Le financement alloué au gouvernement de l'Ontario soutiendra d'importants investissements dans le réseau routier à l'intérieur des secteurs non constitués en municipalités. Cette contribution sera distribuées aux régies des routes locales pour faciliter les déplacements sûrs et efficaces dans des zones rurales de toute la provinces.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructures.

Citations

« Pour faire du Canada un pays fort, il faut commencer par créer des communautés fortes. Nous investissons dans de nouveaux projets d'infrastructure qui soutiennent le logements et favorisent la cohésion des communautés. Nos investissements dans les communautés de tous l'Ontario sont une autre preuve de notre engagement à bâtir ensemble et avec audace ce qui fera notre force. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Cet investissement stimulera la réalisation de projets d'infrastructure liés au logement afin de bâtir des collectivités bien reliées. Nous sommes fiers d'investir dans les infrastructures essentielles qui aident les collectivités de l'Ontario à faire progresser leurs priorités locales et à soutenir la croissance à long terme. »

Jennifer McKelvie, secretaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Ce sont les municipalités qui savent le mieux ce dont leur communauté a besoin et ce financement leur donnera la marge de manœuvre nécessaire pour investir dans ce qui compte le plus pour leurs résidents-- qu'il s'agisse d'améliorer les réseaux d'aqueducs, d'accroître le transport en commun ou de créer des espaces récréatifs. Au moyen de partenariats comme celui-ci, nous protégeons l'Ontario et faisons en sorte d'être en bonne position pour répondre aux besoins de notre population qui croît rapidement. »

L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Nous remercions le ministre Robertson et le gouvernement fédéral de continuer leurs investissements dans les infrastructures essentielles partout en Ontario et au Canada. Les municipalités de l'Ontario utilisent le Fonds pour le développement des collectivités du Canada pour investir dans des projets qui aident nos communautés à grandir et à prospérer. Comme le Fonds est permanent, les gouvernements locaux peuvent dresser des plans et choisir les besoins prioritaires pour les dix prochaines années et ont la possibilité d'entreprendre des projets d'infrastructure s'étendant sur des années qui favorisent la croissance et le développement nécessaires à nos villes, petites et grandes. »

Robin Jones, président, Association des municipalités de l'Ontario

Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2024 et 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements en matière d'infrastructures de base.

(FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements en matière d'infrastructures de base. En 2025-2026, le FDCC versera 2,5 milliards de dollars à plus de 3 700 collectivités dans l'ensemble du Canada pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures. Sur les 748 millions de dollars annoncés aujourd'hui, 746 573 182 $ sont transférés à l'Association des municipalités de l' Ontario pour ses 448 municipalités et une somme de 2 268 020 $ est transférée à l' Ontario pour les secteurs non constitués en municipalité.

pour ses 448 municipalités et une somme de 2 268 transférée à l' pour les secteurs non constitués en municipalité. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 29,1 milliards de dollars dans l'ensemble du pays au moyen du FDCC, y compris plus de 10,8 milliards de dollars dans les communautés de l' Ontario .

. Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

Le FDCC permet de faciliter l'accès au financement en fonction des mesures prises par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir les projets d'infrastructures qui contribuent à augmenter l'offre de logements et à créer des collectivités connectées.

Liens connexes

Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

Association des municipalités de l'Ontario : fonds allouées pour 2024-2028 (en anglais seulement)

Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Numéro sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]