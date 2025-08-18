PAPINEAUVILLE, QC, le 18 août 2025 /CNW/ - L'aréna de Papineauville, fermée depuis 2017, deviendra un centre sportif multifonctionnel moderne grâce à un investissement de 12,9 million de dollars du gouvernement fédéral.

Cette annonce a été faite par Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens et Paul-André David, maire de Papineauville.

Ce projet ambitieux permettra de transformer l'ancien aréna en un centre multifonctionnel moderne et écologique, dédié à une variété de disciplines sportives, tout en procédant à une rénovation complète de son centre communautaire actuel. Ce centre sera conçu selon des principes de développement durable, avec des bâtiments verts intégrant des solutions écoénergétiques, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone de la municipalité et à la préservation de l'environnement.

En plus de renforcer l'attractivité et la vitalité de Papineauville, ce centre multifonctionnel offrira un lieu de rassemblement moderne et adapté aux besoins d'une population croissante. Situé à proximité d'une école secondaire et d'une future école primaire, le complexe bénéficiera de l'appui confirmé du centre de services scolaire pour son occupation, en plus de celui de plusieurs associations sportives et communautaires locales.

Le financement contribuera à améliorer l'offre d'infrastructures sportives et communautaires, tout en mettant en valeur le développement social, éducatif et récréatif de la région, au bénéfice des générations présentes et futures, en intégrant des solutions durables pour promouvoir un avenir plus respectueux de l'environnement.

Citations

« Cet investissement de près de 13 millions de dollars démontre notre engagement envers le développement des infrastructures sportives et communautaires de Papineauville. Ce centre multifonctionnel moderne répondra aux besoins d'une population en pleine croissance, tout en offrant un lieu de rassemblement inclusif pour les familles, les jeunes et les aînés de la région. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative qui favorisera la santé, le bien-être et la vitalité économique de toute la communauté. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens

« L'ajout d'un tel Centre sportif multifonctionnel aura un impact majeur, non seulement pour les citoyens et citoyennes de Papineauville, mais pour toute la région de la Petite-Nation et le réseau scolaire. Je me dois de remercier notre député fédéral, Stéphane Lauzon pour avoir non seulement entendu notre appel, mais aussi pour avoir cru en notre capacité de réaliser un tel projet. Ainsi, Papineauville accroît de façon significative son offre de services sportives régionales. »

Paul-André David, maire de Papineauville

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 12 957 993 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La municipalité de Papineauville contribue 2 000 000 $.

contribue 2 000 000 $. Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 59,7% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 0.55 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

