HALIFAX, NS, le 18 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada versera plus de 63,2 millions de dollars à la Nouvelle-Écosse cette année pour créer des collectivités plus fortes et plus connectées.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer afin de construire plus de logements. L'annonce d'aujourd'hui reflète exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à réaliser.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire des infrastructures essentielles et des infrastructures de loisirs qui permettent aux familles canadiennes de s'épanouir.

Par exemple, dans la municipalité régionale d'Halifax, le financement du FDCC a permis de construire la piscine du parc Halifax Common, créant ainsi un espace pour la natation récréative en plein air, des cours de natation et des moments de détente au bord de la piscine.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructures.

Citations

« Bâtir un Canada plus fort commence dans nos propres quartiers. En investissant dans des infrastructures qui stimulent le développement communautaire et économique, nous aidons les collectivités à croître en étant bien reliées, inclusives et prêtes pour l'avenir. Cet investissement donne aux administrations locales les outils dont elles ont besoin pour réaliser leurs priorités et créer des possibilités durables pour les personnes qui habitent ces collectivités. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député de Nova-Centre, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'investissement annoncé aujourd'hui va au-delà de la construction de bâtiments et de routes ou de l'installation de canalisations. Il vise à bâtir des collectivités où les gens ont envie de vivre, de travailler et d'élever leur famille. La Nouvelle-Écosse est en pleine croissance, et nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement fédéral. Qu'il s'agisse de réseaux d'aqueduc permettant de fournir une eau plus propre, de routes plus sûres, de services de transport en commun améliorés ou d'espaces publics accueillants, ce financement permettra de renforcer les fondations de nos villes et d'améliorer la qualité de vie des résidents. »

L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse



Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2024 et 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements en matière d'infrastructures de base. En 2025-2026, le FDCC versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités dans l'ensemble du Canada pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

En 2025-2026, la Nouvelle-Écosse recevra 63 271 456 $ pour effectuer des investissements stratégiques dans 19 catégories de projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 26,6 milliards de dollars dans l'ensemble du Canada dans le cadre du FDCC, y compris 688 643 099 $ dans les collectivités de la Nouvelle-Écosse.

dans le cadre du FDCC, y compris 688 643 099 $ dans les collectivités de la Nouvelle-Écosse. Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

Le FDCC permet de faciliter l'accès au financement en fonction des mesures prises par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir les projets d'infrastructures qui contribuent à augmenter l'offre de logements et à créer des collectivités connectées.

