Ressources intermédiaires et de type familial - Entente de principe pour les RI-RTF affiliées à la FSSS-CSN

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Une entente de principe est intervenue le vendredi 28 mai dernier entre la Fédération de la Santé et des services sociaux-CSN et le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du renouvellement des ententes collectives s'appliquant aux Ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

« Après plus d'une année de négociations difficiles, je suis heureuse d'annoncer que cette entente contient de substantielles améliorations des conditions de travail et d'exercice pour nos ressources, de déclarer Renée Desnoyers, représentante du secteur des RI-RTF de la FSSS-CSN. L'entente sera entièrement présentée dans les prochains jours lors d'un conseil sectoriel des RI-RTF pour ensuite être dévoilée dans ses moindres détails dans le cadre des assemblées générales qui voteront sur son contenu ».

« Nous sommes fières d'avoir obtenu cette entente dans un contexte de négociation complexe où la pandémie ne nous a pas facilité la tâche. Nous sommes d'avis que les avancées que nous avons acquises lors de cette négociation procurent d'importants outils qui faciliteront le travail quotidien des ressources. En ce sens, nous avons bien hâte de la présenter prochainement aux membres », de conclure Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN, responsable des secteurs privés.

Le secteur des RI-RTF regroupe plus de 1500 membres. Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) qui compte plus de 110 000 membres dans les secteurs public et privé, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans le secteur des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, Téléphone : 514 894-1326, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/