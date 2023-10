TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Novembre est le Mois de la littératie financière (MLF). Le thème de cette année vise à aider les Canadiens et les Canadiennes à gérer leur dette, le mot d'ordre étant « Faites le bilan de votre santé financière ».

Le but du Mois de la littératie financière est d'offrir à la population canadienne les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion de la dette afin de traverser cette période caractérisée par les difficultés et les transformations.

Donner du sens à son argent avec Question d’argent

ABC Alpha pour la vie Canada, un organisme national de littératie, cherche donc à aider les adultes à améliorer leurs compétences financières de manière à s'adapter au climat économique inhospitalier actuel. Grâce au programme Question d'argent, les adultes peuvent bénéficier d'un accès à des ressources gratuites en matière de gestion de l'argent, notamment des manuels, des activités, des vidéos et des cours en ligne.

À l'occasion du Mois de la littératie financière de 2023, ABC Alpha pour la vie Canada ajoutera plusieurs nouvelles ressources du programme, dont les suivantes :

Vidéos de conseils en littératie financière enregistrées par les membres du personnel de la Banque TD;

Manuels en langue ASL, accompagnés de vidéos présentant le contenu, également en langue ASL, pour soutenir la communauté de personnes sourdes;

Manuel Modes de paiement révisé, représentant l'environnement bancaire numérique moderne.

« Au vu de l'augmentation du niveau d'endettement au Canada et des répercussions continues de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt sur les ménages canadiens, il est clair que la gestion de la dette demeure un important enjeu d'actualité, affirme Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Nous encourageons les Canadiens et les Canadiennes à profiter des ressources de notre programme Question d'argent pour améliorer leur niveau de littératie financière. Ils pourront ainsi renforcer leur confiance quant à la gestion de l'argent et prendre des décisions mieux éclairées en matière d'argent et de dettes. »

Le programme Question d'argent a été mis sur pied grâce au généreux soutien de son commanditaire fondateur, le Groupe Financier Banque TD, par l'entremise de sa plateforme de conscience sociale La promesse TD Prêts à agir.

Le programme Question d'argent est également à la disposition des organismes qui souhaitent offrir des formations ou des manuels sur la littératie financière à leurs apprenants ou à leur clientèle. Les manuels, utilisés dans des collectivités partout au Canada, sont remplis d'activités qui peuvent être adaptées aux besoins des différents groupes, tels les Autochtones et les personnes ayant des aptitudes différentes. Les ateliers peuvent être animés par le groupe offrant le programme ou avec l'aide optionnelle des tuteurs bénévoles du Groupe Financier Banque TD de la région. Depuis 2011, le programme a profité à plus de 95 000 adultes.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du programme Question d'argent, pour organiser un atelier ou pour accéder à des ressources de littératie financière gratuites, consultez le site questiondargent.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient la littératie en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant des organismes du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de la littératie des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de la littératie. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la littératie au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca .

