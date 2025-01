TORONTO, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Le 27 janvier 2025, la Journée de l'alphabétisation familiale sera de nouveau célébrée au sein des familles, dans les bibliothèques et parmi les groupes de littératie partout au pays. Il s'agit d'une initiative annuelle qui vise à encourager la lecture et la participation à des activités liées à l'alphabétisation en famille.

Cette année, le thème est « Apprendre à être vert, ensemble ». On encourage donc les familles à s'engager à découvrir des façons de respecter davantage l'environnement, par exemple en consommant moins d'électricité, en se déplaçant ensemble et en réutilisant des objets. Être écolo ensemble est une façon amusante d'apprendre en famille tout en respectant l'environnement. Les familles qui comprennent l'importance de la protection de l'environnement peuvent travailler ensemble pour apporter des changements positifs.

« L'alphabétisation familiale consiste à apprendre ensemble au quotidien en lisant des livres ou en s'adonnant à des activités amusantes en famille », explique Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. La découverte de l'environnement et des façons de le protéger est un aspect important à intégrer à l'alphabétisation familiale. En passant du temps en plein air, par exemple, on peut éveiller notre curiosité et apprendre de précieuses leçons. Il faut savoir rester à l'affût de moments propices à l'apprentissage dans nos activités de tous les jours. »

La Journée de l'alphabétisation familiale a été lancée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada. Chaque année, des écoles, des bibliothèques, des organismes de promotion de l'alphabétisation et d'autres groupes communautaires des quatre coins du pays prennent part à cette initiative en organisant des événements et des activités. ABC offre également des ressources de promotion et d'apprentissage gratuites destinées à quiconque souhaite participer.

Pour permettre aux enfants de se développer pleinement, il faut consacrer du temps chaque jour à la lecture ou à des activités d'apprentissage. En plus de permettre aux enfants d'améliorer grandement leurs capacités en littératie, ces activités aident également les parents à développer leurs compétences.

Barbara Reid, auteure et illustratrice en pâte à modeler canadienne primée, est à nouveau présidente honoraire de la Journée de l'alphabétisation familiale. Elle animera un événement virtuel destiné à toutes les familles du pays, qui comprendra une démonstration de la façon d'utiliser de la pâte à modeler pour créer une image. Les familles peuvent s'inscrire à cet événement gratuit, qui aura lieu le 23 janvier (présenté en anglais).

« Je suis ravie de travailler de nouveau avec ABC Alpha pour la vie Canada pour mettre en relief l'importance de l'alphabétisation familiale », affirme Barbara Reid. « Le thème de cette année offre la chance d'organiser une grande variété d'activités amusantes et attrayantes qui permettront aux familles de resserrer leurs liens tout en découvrant de nouvelles choses sur l'environnement. »

Les personnes qui souhaitent célébrer la Journée de l'alphabétisation familiale n'ont qu'à visiter le fld-jaf.ca, où ils trouveront des activités et du matériel d'apprentissage gratuits, ou un événement dans leur communauté. Voici quelques exemples d'événements organisés un peu partout au pays :

La bibliothèque Lambton County à Sarnia , en Ontario , organise un festival d'alphabétisation familiale comprenant des concerts, des activités d'art, des courses d'obstacles, des ateliers de maquillage, des jeux et bien plus encore.





Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Journée de l'alphabétisation familiale, pour accéder à des ressources gratuites ou pour trouver un événement dans votre collectivité, consultez le site fld-jaf.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

