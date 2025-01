TORONTO, le 9 janv. 2025 /CNW/ - La nouvelle année approche à grands pas, et c'est le moment idéal pour favoriser son développement personnel, notamment en améliorant ses compétences en littératie numérique. Dans un monde de plus en plus connecté, il est plus important que jamais de rester à la pointe de la technologie, que ce soit dans le cadre de l'apprentissage, du travail ou de la vie de tous les jours.

Trouvez-vous difficile de suivre la technologie? Voici ABC Connexion d’apprentissage – améliorez vos compétences numériques à votre rythme. Accédez à des ressources gratuites et faciles à utiliser au abcconnexiondapprentissage.ca.

Grâce à ABC Connexion d'apprentissage, un programme de littératie numérique d'ABC Alpha pour la vie Canada, les Canadiens peuvent accéder à des ressources gratuites sur plusieurs sujets de littératie numérique, comme l'intelligence artificielle, les plateformes de recherche d'emploi et les médias sociaux. ABC Connexion d'apprentissage offre des ressources à toutes les personnes souhaitant améliorer leurs compétences en littératie numérique, des novices qui commencent à peine à utiliser Internet aux adeptes plus chevronnés qui souhaitent se familiariser avec les nouvelles technologies.

Le programme (qui a été lancé l'année dernière) propose différentes voies d'apprentissage et des formats adaptés au niveau de confort et à l'expérience de chacun. Les apprenants peuvent choisir parmi les activités et les cahiers d'activités téléchargeables, les leçons vidéo et les cours en ligne sur la Plateforme de compétences ABC. Il est possible d'accéder à un grand nombre de sujets sous différents formats. Ils couvrent l'ensemble de l'éventail des technologies pour être en mesure :

d'acquérir de nouvelles compétences informatiques

d'utiliser un téléphone intelligent et une tablette

d'utiliser des outils d'accessibilité et des technologies d'assistance

de naviguer sur Internet en toute sécurité

d'utiliser le courrier électronique et des outils Google

de communiquer avec d'autres et d'utiliser des réseaux sociaux

de chercher un nouvel emploi en ligne

de jouer à des jeux, de regarder des vidéos et d'écouter de la musique

En plus des ressources destinées à l'apprentissage, ABC Connexion d'apprentissage offre des outils et des plans de cours aux intervenants et aux intervenantes en alphabétisation dans le but de les aider à utiliser et à présenter les nouvelles technologies numériques. Les organismes communautaires peuvent également diffuser ces ressources de littératie numérique auprès de leur auditoire en organisant un atelier.

« Avoir de solides compétences en littératie numérique n'est plus simplement un avantage, mais une nécessité, a déclaré Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Qu'il s'agisse d'accéder à des services essentiels ou de faire progresser leur carrière, de solides compétences numériques permettent aux Canadiens d'avancer en toute confiance et en toute sécurité dans l'univers des technologies d'aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir ces ressources gratuites aux Canadiens qui souhaitent investir dans leurs compétences en littératie numérique et ouvrir la porte aux innombrables occasions qui s'offrent à eux ».

ABC Connexion d'apprentissage a été financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d'échange en matière de littératie numérique.

« De nos jours, les compétences numériques sont indispensables, car elles ouvrent des possibilités, stimulent l'innovation et permettent de suivre la cadence rapide du changement dans le monde numérique. C'est dans cet esprit que notre gouvernement soutient le programme ABC Connexion d'apprentissage d'ABC Alpha pour la vie Canada, par l'entremise du Programme d'échange en matière de littératie numérique. ABC Connexion d'apprentissage aide des adultes à acquérir des compétences numériques essentielles, et ce, aux quatre coins du pays. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Pour en savoir plus sur le programme ABC Connexion d'apprentissage, accéder à des ressources gratuites ou s'inscrire pour animer un atelier, visitez abcconnexiondapprentissage.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

SOURCE ABC Life Literacy Canada

Ashley Tilley, Communications, ABC Alpha pour la vie Canada, [email protected], 647-326-9693