TORONTO, le 13 mars 2025 /CNW/ - Pour célébrer la Journée internationale des mathématiques le vendredi 14 mars, ABC Alpha pour la vie Canada met en avant son programme gratuit de littératie en mathématiques, ABC Nombres au quotidien, conçu pour aider les apprenants adultes à améliorer leurs compétences en mathématiques par des ressources et des ateliers gratuits. À la fin mars, le programme lancera une nouvelle série de ressources d'apprentissage qui aideront encore plus les apprenants qui cherchent à gagner en confiance en mathématiques.

La littératie en mathématiques ou le « calcul » fait référence à l'utilisation des mathématiques dans la vie quotidienne et à la capacité de mettre en application des opérations numériques simples, telles que l'addition et la soustraction. Elle est essentielle à la vie quotidienne, que ce soit pour établir un budget, trouver des solutions à des problèmes ou obtenir de l'avancement professionnel. Malgré son importance, de nombreuses personnes ont du mal à maîtriser les compétences en calcul, ce qui limite leurs perspectives éducatives et professionnelles.

Selon l'Évaluation des compétences des adultes 2023 du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), un peu plus de la moitié (51 %) des adultes canadiens se situent dans les trois niveaux de compétences les plus faibles en calcul, comparativement à 54 % en 2012. Seuls 15 % d'entre eux se situent dans les deux niveaux les plus élevés, tandis que 34 % se situent au milieu (c'est-à-dire au niveau de l'école secondaire). Bien que les taux de littératie en mathématiques aient lentement augmenté pendant la dernière décennie, il y a encore place à l'augmentation et à la préservation des capacités de calcul.

« Alors que de plus en plus d'emplois sont numérisés et automatisés, les personnes qui n'ont pas de compétences fondamentales en mathématiques risquent d'avoir de la difficulté à suivre, a déclaré Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Avoir des compétences fondamentales en calcul aide à résoudre les problèmes, à prendre des décisions intelligentes et à utiliser la technologie dans le travail quotidien. ABC Alpha pour la vie Canada s'engage à aider les adultes à améliorer leurs compétences en mathématiques en fournissant du matériel d'apprentissage gratuit et accessible à toute personne désireuse de gagner en confiance en ce qui concerne le calcul. »

ABC Nombres au quotidien offre actuellement quatre cahiers d'activités (Jouer avec les régularités, Multiplier sans mémoriser, Estimation et Comprendre les taux) avec les cours en ligne et les vidéos correspondants. Le cahier d'activités, le cours en ligne et la vidéo à venir sur les Probabilités seront publiés d'ici la fin mars pour enrichir l'ensemble des ressources gratuites offertes aux apprenants, aux éducateurs et aux organismes communautaires.

Le programme ABC Nombres au quotidien a été élaboré avec le soutien de Manuvie dans le cadre de son Programme axé sur les résultats et de son engagement à générer des occasions économiques inclusives.

Pour en savoir davantage, télécharger des ressources gratuites ou organiser un atelier dans votre collectivité, visitez le site abcnombresauquotidien.ca.

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de la littératie. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

