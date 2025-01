Responsabilités au comité exécutif pendant la course à la chefferie de Projet Montréal

Mairesse, responsable des relations internationales, de la réconciliation avec les peuples autochtones, du centre-ville et du développement économique international.

Présidente du comité exécutif , responsable des ressources humaines, des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs.

Vice-président du comité exécutif, responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

Caroline Bourgeois