Avis aux médias - Annonce concernant l'Espace + Village

MONTRÉAL, le 7 août 2025 /CNW/ - Le responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, le conseiller du district de Saint-Jacques, Robert Beaudry, et Marie-Michèle Monssen, directrice générale d'Espace LGBTQ+, invitent les personnes représentantes des médias à une annonce concernant un soutien financier additionnel pour le projet Espace + Village.

Date : Le vendredi 8 août 2025



Heure : 10 h

Le lieu où se tiendra l'annonce sera transmis seulement aux journalistes accréditées ou accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

