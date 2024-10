BURLINGTON, ON, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Dans un effort concerté pour aborder les besoins critiques non satisfaits en matière des soins de santé au sein des communautés autochtones, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, Bimaadzwin et des leaders en matière de politique de santé autochtone à l'échelle du Canada, partagent la portée de ses projets pilotes PATHWAYS--Partenariats en matière de santé des Autochtones. Axés sur l'amélioration de l'accès à des soins adaptés à la culture, de qualité élevée pour les peuples autochtones vivant avec des maladies chroniques, ces projets, lancés en Ontario, au Nunavut, en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique continuent de démontrer une portée perspicace sur la santé et le bien-être des participant•es.

L'initiative PATHWAYS est une réponse ambitieuse aux disparités significatives auxquelles font face les peuples autochtones pour accéder à des soins de santé équitables. Les communautés autochtones expriment depuis longtemps le besoin de services de santé qui traitent non seulement les maladies physiques mais qui respectent également les traditions culturelles et abordent les traumatismes historiques. Grâce à des partenariats stratégiques et une collaboration communautaire, l'initiative PATHWAYS comble cet écart et crée un futur où les soins de santé sont plus inclusifs et accessibles.

Des données d'évaluation ont été recueillies de sept endroits différents à l'échelle du pays. Ces données, recueillies par l'entremise de sondages, de cercles de partage, d'entrevues, et d'autres méthodes qualitatives, ont offert un aperçu global de la façon dont l'initiative améliore les résultats des soins de santé. Il est important de noter qu'un cadre d'évaluation global a assuré que les données quantitative et les histoires qualitatives ont été considérées, tirant parti des expériences vécues des participant•es autochtones.

Les principaux faits saillants de la portée du programme incluent ce qui suit :

100 pour cent des chefs de projet ont déclaré qu'ils/elles ont observé des changements comportementaux positifs et une amélioration de la qualité de vie des participant•es.

100 pour cent des chefs de projet ont exprimé une profonde satisfaction quant au programme PATHWAYS et ses ressources.

74 pour cent des patient•es ont signalé que l'initiative a amélioré leur compréhension de leur maladie, et 70 pour cent des patient•es croyaient que leur capacité de prendre en charge leur maladie s'est améliorée.

77 pour cent des patient•es se sentaient culturellement respecté•es et en sécurité lors de la discussion de leurs problèmes de santé, un aspect critique de la réussite de l'initiative.

Un participant a partagé son expérience : « J'avais une autonomie par rapport à mes décisions au sujet de la recherche de soutien. Quelque chose dont j'avais peur de recevoir. »

La portée de PATHWAYS repose sur le respect du rythme des communautés autochtones et l'engagement à favoriser des relations authentiques qui évitent une approche descendante. La force des liens communautaires a joué un rôle central dans la portée de ces projets, soulignant l'importance du dialogue ouvert et de la collaboration. Établir une relation de confiance par l'entremise de sécurité culturelle se trouve au cœur de l'approche PATHWAYS. Les partenaires travaillent avec les communautés pour assurer que les services sont offerts de façons respectueuses de la culture, évitant les tensions résultant souvent d'un manque de compréhension culturelle. L'initiative a démontré qu'une approche collaborative et culturellement éclairée des soins de santé est un modèle éprouvé pour aborder l'iniquité en santé.

Keith Leclaire, président du cercle consultatif PATHWAYS, souligne : « PATHWAYS montre que lorsque nous collaborons--les prestataires de soins de santé, les communautés autochtones, et les partenaires--nous pouvons créer un véritable changement. Les résultats de la portée sont une preuve de ce qui est possible lorsque la sécurité culturelle est priorisée dans les prestations de soins de santé. »

« PATHWAYS représente un engagement à rendre hommage aux connaissances et pratiques autochtones tout en abordant les problèmes critiques de soins de santé auxquels font face ces communautés, » dit Annie Beauchemin, chef, Accès au marché, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. « Nous sommes fiers des progrès réalisés jusqu'à présent, mais nous reconnaissons qu'il reste beaucoup de travail à faire. Nous continuons de nous dévouer à soutenir des améliorations durables et à long terme dans le domaine de la santé dans les communautés autochtones. »

