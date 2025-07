MONTRÉAL, le 29 juill. 2025 /CNW/ - À la suite de son communiqué du 17 juin 2025, Ressources Winsome (ASX : WR1) (Winsome ou la Société) annonce avoir officiellement résilié la convention d'option d'achat (la « Convention ») conclue avec Stornoway Diamonds (Canada) Inc. (Stornoway) et 11272430 Canada Inc. concernant le projet Renard.

La Convention conférait à Winsome le droit, mais non l'obligation, d'acquérir le projet Renard ainsi que les infrastructures connexes. Comme il a été divulgué précédemment, la Société a réévalué ses priorités stratégiques à la lumière de l'évolution des conditions du marché du lithium et des considérations macroéconomiques globales. À la suite d'une évaluation approfondie, Winsome a décidé de ne pas aller de l'avant avec l'acquisition potentielle et a exercé son droit contractuel de mettre fin à la Convention dans sa forme actuelle.

La Société demeure axée sur l'avancement de son projet phare Adina Lithium et continue de surveiller les conditions du secteur, tout en évaluant les occasions qui s'alignent sur sa stratégie à long terme et ses priorités en matière d'affectation du capital.

Étant donné que le projet Renard demeure l'option la plus viable en matière d'opération, de coûts et de logistique, Winsome entend continuer de collaborer activement avec Stornoway, les gouvernements du Québec et du Canada, les Premières Nations et d'autres intervenants clés afin d'explorer les possibilités de synergies entre les projets Adina et Renard. Winsome croit que tant que le site Renard n'est ni vendu ni remis en état, l'opportunité liée au projet Renard demeure à sa disposition et pourra être réexaminée à l'avenir. Winsome tiendra les actionnaires informés quant à l'évolution du projet Renard.

Pour en apprendre davantage sur la mise à jour de Ressources Winsome, consultez le communiqué ASX du 29 juillet 2025, https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/WR1/02971875.pdf

La publication de ce communiqué de presse a été autorisée par le directeur général de Ressources Winsome Ltd, Chris Evans.

À PROPOS DE RESSOURCES WINSOME

Ressources Winsome (ASX : WR1) est une société axée sur l'exploration et la mise en valeur de gîtes lithinifères et qui détient plusieurs propriétés minières dans la région d'Eeyou Istchee Baie- James au Québec, Canada.

Adina Lithium, notre projet phare détenu à 100%, constitue un actif de première classe situé sur un territoire minier à faible risque et qui pourrait devenir un des projets les plus rentables en Amérique du Nord en fonction de ses coûts d'exploitation fortement concurrentiels. Ce gisement de surface renferme une minéralisation lithinifère dans le roc sous forme de spodumène et aurait une durée de vie de plus de 20 ans, en s'appuyant sur une estimation des ressources minérales conforme à la norme NI 43-101, comprenant un tonnage de 60,5 millions de tonnes à une teneur de 1,14 % Li 2 O dans la catégorie indiquée et 15,9 millions de tonnes à une teneur de 1,17 % Li 2 O dans la catégorie présumée.

En plus de notre portefeuille de projets lithinifères au Québec, incluant les projets Cancet, Sirmac-Clapier et Tilly, Ressources Winsome détient 100 % des droits d'achat de lithium, de caesium et de tantale du projet Case Lake dans l'est de l'Ontario détenu par Power Metals Corp (TSXV : PWM), ainsi qu'une participation de 9,57 % dans le capital de PWM, ainsi qu'un droit de recevoir 17 650 000 actions ordinaires supplémentaires de PWM à la finalisation de la vente des projets Decelles et Mazerac.

Winsome est dirigée par une équipe hautement qualifiée, possédant une solide expérience dans l'exploration et la mise en valeur du lithium ainsi que dans la gestion de sociétés de premier plan inscrites à l'ASX.

Plus d'information : https://winsomeresources.ca/

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent document contient des déclarations prospectives concernant Winsome. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations de faits historiques et les événements et résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prospectives en raison d'une variété de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans toute information prospective fournie par la société ou en son nom. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés aux besoins de financement supplémentaires, aux prix des métaux, aux risques d'exploration, de développement et d'exploitation, à la concurrence, aux risques de production, à la réglementation, y compris la réglementation environnementale, à la responsabilité et aux litiges potentiels concernant les titres de propriété.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fondées sur les convictions, les opinions et les estimations de la société Winsome à la date à laquelle elles sont formulées, et aucune obligation n'est assumée de mettre à jour les déclarations prospectives si ces convictions, opinions et estimations venaient à changer ou à refléter d'autres développements futurs.

