FAITS SAILLANTS

Winsome a soumis aux autorités québécoises les Renseignement Préliminaires pour le projet minier Adina Lithium (le Projet).

Cette soumission lance officiellement un processus réglementaire provincial bien défini dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, associé à l'obtention des permis pour la mine proposée à Adina, ainsi que pour les modifications proposées à l'exploitation Renard.

Une fois que le document de Renseignements Préliminaires sera évalué dans les prochains mois, les autorités Québécoises fourniront des lignes directrices concernant la nature et la portée de la future soumission de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES ), y compris les études requises pour soutenir l' EIES .

), y compris les études requises pour soutenir l' . L'entreprise dispose d'un ensemble de données substantielles pour alimenter les études généralement prescrites par les autorités du Québec, grâce à la longue histoire opérationnelle du site Renard et au lancement proactif des études de références environnementales au site Adina.

La soumission du document des Renseignements Préliminaires offre également des opportunités supplémentaires pour partager les informations les plus récentes sur le Projet avec divers intervenants et communautés de la région d'Eeyou Istchee Baie-James, notamment la Nation Crie de Mistissini , dont les terres traditionnelles chevauchent les sites d'Adina et de Renard.

MONTRÉAL, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Le développeur et explorateur de lithium Ressources Winsome (ASX:WR1) (« Winsome » ou « la Société ») a le plaisir d'annoncer qu'il a soumis le document de Renseignements Préliminaires pour son projet minier Adina Lithium (intégrant les infrastructures existantes et bien entretenues de Renard, ensemble appelé le « Projet ») auprès du Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), l'autorité désignée au sein du gouvernement provincial du Québec pour encadrer les développements de projets miniers situés sur le territoire régit par la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et situé au sud du 55e parallèle.

« Cela marque le début d'un processus d'évaluation réglementaire bien défini qui ne peut qu'être bénéfique pour toutes les parties prenantes, y compris les futurs investisseurs et partenaires stratégiques. Il fournira des détails supplémentaires sur notre Projet de développement en fonction des études techniques réalisées à ce jour, et nous permettra de poursuivre les discussions et les collaborations afin de maximiser les bénéfices pour les communautés d'accueil et pour le Québec dans son ensemble. » - Chris Evans, directeur général

« Nous avons hâte de continuer les échanges avec les communautés d'Eeyou Istchee Baie-James. et les divers intervenants pour développer un projet durable aligné avec les valeurs de notre entreprise, et contribuer à la transition énergétique. Plus spécifiquement, nous sommes enthousiastes à l'idée d'explorer comment maximiser l'impact du Projet sur les communautés locales, notamment en matière de création d'opportunités d'emploi locales, de formation et de développement des compétences. » - Geneviève Morinville, Vice-présidente, Durabilité et Affaires réglementaires

Document de Renseignements Préliminaires

Le Projet proposé est soumis aux procédures provinciales d'Étude d'Impact Environnemental et Social (ÉIES) établies dans le cadre de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). Plus précisément, Adina sera planifié et développé conformément au chapitre 22 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), qui prévoit que la soumission du document de Renseignements Préliminaires de toute nouvelle opération minière est automatiquement soumise à un examen par le Comité d'évaluation des impacts sur l'environnement et le milieu social (COMEV), un organisme consultatif composé de membres nommés par les gouvernements du Québec, du Canada et de la Nation Crie.

Études de référence environnementales

Pour le site Adina, des études de référence environnementales biophysiques et socioéconomiques (humaines) ont été lancées à l'été 2023 et sont en cours avec le soutien d'entrepreneurs cris. Les données de référence physiques recueillies à ce jour comprennent l'hydrologie, la qualité des eaux de surface (cours d'eau et lacs) et des eaux souterraines, la géochimie, la qualité des sols et le climat local (y compris les précipitations et la température) à l'aide d'une station météorologique installée sur place. Les études biologiques sur le terrain réalisées à ce jour portent sur les poissons et leur habitat, les milieux humides, la végétation, la faune (petits mammifères, chiroptères, herpétofaune, orignaux et caribous), ainsi que la faune aviaire. Les données de référence socio-économiques tiendront compte du paysage, de l'archéologie et de l'utilisation traditionnelle des terres. Les efforts de collecte de données se poursuivront jusqu'en 2025 et seront ajustés si nécessaire pour répondre aux exigences des directives, qui devraient couvrir la majorité des informations restantes nécessaires pour compléter l'évaluation des effets dans le cadre des processus provinciaux et fédéraux, sous réserve des orientations supplémentaires fournies par les autorités réglementaires.

Pour en apprendre davantage sur la soumission du document de Renseignements Préliminaires, consultez le communiqué ASX du 24 janvier 2025, https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/WR1/02905733.pdf

La publication de ce communiqué de presse a été autorisée par le directeur général de Ressources Winsome Ltd, Chris Evans.

À PROPOS DE RESSOURCES WINSOME

Ressources Winsome (ASX : WR1) est une société axée sur l'exploration et la mise en valeur de gîtes lithinifères et qui détient plusieurs propriétés minières dans la région d'Eeyou Istchee Baie- James au Québec, Canada. Adina Lithium, notre projet phare détenu à 100%, constitue un actif de première classe situé sur un territoire minier à faible risque et qui pourrait devenir un des projets les plus rentables en Amérique du Nord en fonction de ses coûts d'exploitation fortement concurrentiels. Ce gîte de surface renferme une minéralisation lithinifère dans le roc sous forme de spodumène et aurait une durée de vie de plus de 20 ans en s'appuyant sur une ressource minérale significative.

La Société a récemment acquis une option exclusive visant l'acquisition du site d'exploitation Renard, aménagé pour l'extraction et le traitement de minerai et situé à environ 60 kilomètres plus au sud (à vol d'oiseau) d'Adina. Les infrastructures comprennent un aéroport, une centrale électrique, une usine de traitement des eaux, des ateliers, un entrepôt de matériel minéralisé traité et un important campement. Elle détient également les permis de traitement et d'exploitation minérale qui pourrait faciliter un accès à la production lithinifère pour Winsome. Les installations de traitement de minerai de Renard comprennent déjà plusieurs des équipements aussi nécessaires à la production de concentré de spodumène notamment, séparateur par milieu dense (SMD), concasseur primaire à mâchoire, broyeur à cône, système de broyage à rouleaux à haute pression ainsi que des circuits de tri optique.

En plus de notre portefeuille de projets lithinifères au Québec, incluant les projets Cancet, Sirmac-Clapier et Tilly, Ressources Winsome détient 100 % des droits d'achat de lithium, de caesium et de tantale du projet Case Lake dans l'est de l'Ontario détenu par Power Metals Corp (TSXV : PWM), ainsi qu'une participation de 19,6 % dans PWM.

Winsome est dirigée par une équipe hautement qualifiée, possédant une solide expérience dans l'exploration et la mise en valeur du lithium ainsi que dans la gestion de sociétés de premier plan inscrites à l'ASX.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent document contient des déclarations prospectives concernant Winsome. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations de faits historiques et les événements et résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prospectives en raison d'une variété de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans toute information prospective fournie par la société ou en son nom. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés aux besoins de financement supplémentaires, aux prix des métaux, aux risques d'exploration, de développement et d'exploitation, à la concurrence, aux risques de production, à la réglementation, y compris la réglementation environnementale, à la responsabilité et aux litiges potentiels concernant les titres de propriété.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fondées sur les convictions, les opinions et les estimations de la société Winsome à la date à laquelle elles sont formulées, et aucune obligation n'est assumée de mettre à jour les déclarations prospectives si ces convictions, opinions et estimations venaient à changer ou à refléter d'autres développements futurs.

SOURCE Ressources Winsome

INFORMATIONS ET DEMANDES MÉDIAS : Emmanuelle St-Onge, Ryan Affaires publiques et Communication, [email protected], T. (819) 852-2582