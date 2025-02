FAITS SAILLANTS

Engagements fermes reçus pour une levée de fonds par placement en actions d'environ 7.8 millions de dollars australiens à un prix d'émission de A$0,36 par action pour faire avancer le projet Adina Lithium de Winsome vers son développement.

par action pour faire avancer le projet Adina Lithium de Winsome vers son développement. Le soutien solide apporté par les actionnaires existants ainsi que par de nouveaux investisseurs nationaux et internationaux étaye la stratégie de Winsome en matière d'accès à la production.

La société a l'intention d'entreprendre un plan d'achat d'actions pour les actionnaires existants afin de lever jusqu'à 2,5 millions de dollars australiens dans les mêmes conditions que le placement.

Le renforcement du bilan donne à Winsome une marge de manœuvre importante pour prolonger l'option Renard jusqu'au 31 août 2025, faire avancer les études du projet Adina Lithium, évaluer les opportunités de capture du carbone, et explorer les possibilités d'intégrer un partenaire stratégique et d'évaluer diverses opportunités commerciales et d'entreprise pour réduire les coûts associés à l'acquisition potentielle.

MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le développeur et explorateur de lithium Ressources Winsome (ASX: WR1) ; « Winsome » ou « la Société » a le plaisir d'annoncer qu'elle lève des fonds par le biais d'un placement et d'un plan d'achat d'actions pour les actionnaires existants. Des engagements fermes ont été reçus pour un financement de 7.84 millions de dollars australiens par le biais d'un placement d'actions institutionnel (« placement ») afin de faire avancer le projet de Lithium Adina (« Adina ») vers le développement et d'explorer et d'accroître les ressources minérales de Winsome. Winsome offrira également aux actionnaires existants la possibilité de participer à la levée de fonds par le biais d'un plan d'achat d'actions (« SPP »).

Parallèlement au placement, Ressources Winsome a accepté de modifier la convention d'option d'achat conclue avec Stornoway Diamonds (Canada) Inc. ( « Stornoway » ) et 11272420 Canada Inc. (ensemble, les « vendeurs »), en vertu de laquelle Ressources Winsome a l'option (« option ») d'acquérir la totalité du capital émis de Stornoway, l'entité qui détient les actifs comprenant la mine de diamants Renard, l'installation de traitement et l'infrastructure connexe (« Projet Renard » ou « Renard »).

Les fonds provenant du placement seront utilisés pour :

Prolonger l'option Renard jusqu'au 31 août 2025 pour un coût de 8,5 millions de dollars canadiens,

Faire avancer les études du projet Adina Lithium,

Examiner les possibilités d'élimination du dioxyde de carbone (« CDR »), et

Le fonds de roulement général et les coûts de l'Offre.

« Ces fonds supplémentaires ont permis à Winsome de se doter d'une solide position financière pour faire avancer le projet Adina Lithium, qui comprend l'un des plus grands gisements de lithium et en pleine expansion en Amérique du Nord. Ces fonds donnent également à Winsome l'option exclusive d'acquérir du site d'exploitation Renard, d'une valeur d'un milliard de dollars, et l'infrastructure associée, ainsi qu'une voie clairement définie vers la production.» - Chris Evans, directeur général

«Winsome Resources s'engage pleinement dans le développement du projet Adina Lithium et se réjouit de l'intérêt que lui portent les investisseurs à forte conviction qui croient en la vision de Winsome d'intégrer la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Amérique du Nord.» - Carl Caumartin, Directeur général Canada

Pour en apprendre davantage sur la prolongation de l'Option d'acquisition, consultez le communiqué ASX du 17 février 2025, https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/WR1/02913516.pdf

La publication de ce communiqué de presse a été autorisée par le directeur général de Ressources Winsome Ltd, Chris Evans.

À PROPOS DE RESSOURCES WINSOME

Ressources Winsome (ASX : WR1) est une société axée sur l'exploration et la mise en valeur de gîtes lithinifères et qui détient plusieurs propriétés minières dans la région d'Eeyou Istchee Baie- James au Québec, Canada. Adina Lithium, notre projet phare détenu à 100%, constitue un actif de première classe situé sur un territoire minier à faible risque et qui pourrait devenir un des projets les plus rentables en Amérique du Nord en fonction de ses coûts d'exploitation fortement concurrentiels.

Ce gîte de surface renferme une minéralisation lithinifère dans le roc sous forme de spodumène et aurait une durée de vie de plus de 20 ans, en s'appuyant sur une estimation des ressources minérales conforme à la norme NI 43-101, comprenant un tonnage de 60,5 millions de tonnes à une teneur de 1,14 % Li 2 O dans la catégorie indiquée et 15,9 millions de tonnes à une teneur de 1,17 % Li 2 O dans la catégorie présumée.

La Société a récemment acquis une option exclusive visant l'acquisition du site d'exploitation Renard, aménagé pour l'extraction et le traitement de minerai et situé à environ 60 kilomètres plus au sud (à vol d'oiseau) d'Adina. Les infrastructures comprennent un aéroport, une centrale électrique, une usine de traitement des eaux, des ateliers, un entrepôt de matériel minéralisé traité et un important campement. Elle détient également les permis de traitement et d'exploitation minérale qui pourrait faciliter un accès à la production lithinifère pour Winsome. Les installations de traitement de minerai de Renard comprennent déjà plusieurs des équipements aussi nécessaires à la production de concentré de spodumène notamment, séparateur par milieu dense (SMD), concasseur primaire à mâchoire, broyeur à cône, système de broyage à rouleaux à haute pression ainsi que des circuits de tri optique.

En plus de notre portefeuille de projets lithinifères au Québec, incluant les projets Cancet, Sirmac-Clapier et Tilly, Ressources Winsome détient 100 % des droits d'achat de lithium, de caesium et de tantale du projet Case Lake dans l'est de l'Ontario détenu par Power Metals Corp (TSXV : PWM), ainsi qu'une participation de 19,6 % dans PWM.

Winsome est dirigée par une équipe hautement qualifiée, possédant une solide expérience dans l'exploration et la mise en valeur du lithium ainsi que dans la gestion de sociétés de premier plan inscrites à l'ASX.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent document contient des déclarations prospectives concernant Winsome. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations de faits historiques et les événements et résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prospectives en raison d'une variété de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans toute information prospective fournie par la société ou en son nom. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés aux besoins de financement supplémentaires, aux prix des métaux, aux risques d'exploration, de développement et d'exploitation, à la concurrence, aux risques de production, à la réglementation, y compris la réglementation environnementale, à la responsabilité et aux litiges potentiels concernant les titres de propriété.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fondées sur les convictions, les opinions et les estimations de la société Winsome à la date à laquelle elles sont formulées, et aucune obligation n'est assumée de mettre à jour les déclarations prospectives si ces convictions, opinions et estimations venaient à changer ou à refléter d'autres développements futurs.

